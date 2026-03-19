गाजियाबाद की बेटी ने अमेरिका में जीता चुनाव, जानिए कौन हैं सबा हैदर?

साल 2006 में अली काजमी से विवाह के बाद वह 2007 में अमेरिका चली गईं, जहां उन्होंने अपने करियर की नई शुरुआत की। शुरुआती दिनों में ही उन्होंने समाजसेवा को अपना प्रमुख लक्ष्य बनाया और स्थानीय समुदाय से जुड़ते हुए कई सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने योग प्रशिक्षक के रूप में भी काम किया और लोगों को स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूक किया। धीरे-धीरे उनकी पहचान एक सक्रिय और जिम्मेदार सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बनने लगी। इसी सक्रियता के चलते उन्हें पब्लिक हेल्थ बोर्ड, इंडियन प्रेयरी एजुकेशनल फाउंडेशन और इंडियन प्रेयरी पेरेंट्स काउंसिल जैसे संगठनों में नेतृत्व करने के अवसर मिले, जहां उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और सामुदायिक विकास से जुड़े कई अहम कार्यों में योगदान दिया।