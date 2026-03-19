Ghaziabad: 4 साल की मासूम से दरिंदगी और हत्या का आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

मामले में सबसे हैरान करने वाली बात यह सामने आई कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पूरी तरह सामान्य व्यवहार करता रहा, जिससे किसी को उस पर तुरंत शक नहीं हुआ। जब मासूम बच्ची अचानक लापता हुई और परिवार के लोग उसे इधर-उधर तलाशने लगे, तो आरोपी गौरव भी उनके साथ शामिल हो गया और मदद करने का दिखावा करने लगा। उसने खुद आगे बढ़कर परिवार को दिलासा दिया और उन्हें अलग-अलग जगहों पर तलाश करने की सलाह देता रहा, ताकि किसी का ध्यान उस पर न जाए। इतना ही नहीं, उसने परिवार को घर से करीब एक किलोमीटर दूर उस स्थान तक भी पहुंचाया, जहां बच्ची का शव मिला, जिससे उसकी चालाकी और भी साफ नजर आती है। हालांकि, पुलिस को उसके हाव-भाव और गतिविधियों पर शक हुआ, जिसके बाद सोमवार रात को ही उसे हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की गई। जांच के दौरान सामने आए सीसीटीवी फुटेज में भी आरोपी बच्ची को अपने साथ ले जाते हुए दिखाई दिया, जिसने उसके खिलाफ मजबूत सबूत का काम किया। इसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।