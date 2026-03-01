मैं आर्मी का जवान…मैनेजर छुट्टी नहीं देता…लड़कियों के सामने डांटता इसीलिए मार डाला

सोमवार को गार्ड रवींद्र हुड्डा ड्यूटी पर नहीं आया। मैनेजर अभिषेक शर्मा 10 बजे अपने ऑफिस पहुंचे। मैनेजर ने 10.10 पर गार्ड को आवाज लगाई तो पता चला कि गार्ड नहीं आया है। मैनेजर अभिषेक शर्मा ने गार्ड को फोन मिलाया, लेकिन पहली बार में फो नहीं उठा। तुरंत ही दूसरी बार फिर से अभिषेक शर्मा ने फोन किया। इस बार बातचीत हुई। अभिषेक शर्मा ने गार्ड से पूछा आए क्यों नहीं। तो गार्ड ने जवाब दिया कि आपको शनिवार को तो बताया था कि मैं सोमवार को छुट्टी पर रहूंगा। इस बीच दोनों की फोन पर ही गहमा गहमीं हो गई।