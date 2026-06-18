Bihar Tender Scam: कमीशन के खेल से रिशु श्री ने बनाई 263 करोड़ की संपत्ति, अकेले नमामि गंगे योजना से कमाए 185 करोड़

Bihar Tender Scam: बिहार टेंडर घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) और स्पेशल विजिलेंस यूनिट (SVU) का शिकंजा उन IAS अधिकारियों पर कसता जा रहा है, जिनकी छत्रछाया में यह पूरा सिंडिकेट फल-फूल रहा था। जांच एजेंसियों के रडार पर 5 आईएएस अधिकारी आ गए हैं। इनमें से दो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (ACS) रैंक के हैं, जबकि एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक का सीनियर IAS अधिकारी है। सरकार भ्रष्टाचार के इस जाल में शामिल होने के गंभीर आरोपों के कारण पहले ही दो IAS अधिकारियों को सस्पेंड कर चुकी है और कई अन्य सीनियर अधिकारियों के बैकग्राउंड और कामकाज की भी जांच की जा रही है।