पूर्व राज्यपाल और प्रशांत किशोर से भिड़ चुकी हैं IPS स्वीटी सहरावत, अब बनाई गईं बिहार स्पेशल ब्रांच की SP

घर पहुंचने के बाद भी पूर्व गवर्नर को लगभग आधे घंटे तक बाहर इंतज़ार करना पड़ा। जब स्वीटी सहरावत आखिरकार बाहर आईं, तो उन्होंने पूर्व गवर्नर से साफ़-साफ़ कहा कि वह अपने घर पर किसी से नहीं मिलतीं और उनकी प्राइवेसी का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई बात करनी है, तो उन्हें उनके ऑफ़िस आना चाहिए। प्रोटोकॉल और निजता को लेकर एक बहुत वरिष्ठ पूर्व गवर्नर और अधिकारी के बीच हुई इस तीखी बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।