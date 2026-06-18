बेगूसराय में सामूहिक दुष्कर्म के बाद महिला के प्राइवेट पार्ट में ठूंसी गोली और लकड़ी, 6 दिन बाद डॉक्टरों ने निकाला

स्थानीय चकिया पुलिस और शुरुआती इलाज करने वाले डॉक्टरों की तरफ से बेहद गंभीर और संदिग्ध लापरवाही का मामला सामने आया है। महिला को 12 जून को भर्ती कराया गया था, लेकिन 13 जून को मिली मेडिकल रिपोर्ट में साफ़ तौर पर गैंग-रेप की पुष्टि हुई। इसके बावजूद, पुलिस ने मुख्य मुद्दे को दबा दिया और पीड़िता के बयानों को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ़ मारपीट का मामला दर्ज किया। इसके अलावा, महिला को अपने अंदरूनी अंगों में लगातार दर्द हो रहा था। लेकिन डॉक्टरों ने इसे गंभीर यौन हमले के कारण होने वाला सामान्य दर्द मानकर नजरअंदाज कर दिया और लापरवाही बरतते हुए 12 जून की शाम को ही उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी।