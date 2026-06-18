दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई, फिर सुप्रीम कोर्ट में लहराया परचम; जानिए कौन हैं बिहार के नए AG एसडी संजय?

सरकारी कानूनी भूमिकाओं में SD संजय का रिकॉर्ड लंबा और शानदार रहा है। उनकी काबिलियत को देखते हुए, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली तत्कालीन बिहार सरकार ने 2010 में उन्हें राज्य का 'एडिशनल एडवोकेट जनरल' नियुक्त किया, इस पद पर वे लगभग चार साल तक रहे। उनके करियर में एक बड़ा मोड़ 2015 में आया, जब केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में केंद्र का पक्ष रखने के लिए एसडी संजय को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) बनाया। इस कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई अहम और हाई-प्रोफाइल अदालती मामलों में प्रमुख केंद्रीय एजेंसियों जैसे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI), इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) का मजबूती से पक्ष रखा।