कोचिंग विवाद में राकेश यादव की एंट्री; खान सर को शिव पुराण पढ़ने की दी सलाह, बोले-अहंकार में उजड़ गया एक परिवार

Rakesh Yadav on Patna Coaching war: पटना में खान सर और ज्ञानबिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद के बीच चल रहे विवाद में अब गणित के मशहूर टीचर और 'Careerwill App' के फाउंडर राकेश यादव सर की एंट्री हो गई है। यूट्यूब पर 33 मिनट के एक वीडियो में उन्होंने खान सर के काम करने के तरीके और उनके विवादित बयानों पर सवाल उठाए हैं। राकेश यादव सर ने कहा कि आज शिक्षकों की जो छवि 'दो कौड़ी की' बनी है, उसके लिए खुद टीचर ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि खान सर के गलत शब्दों और अहंकार के कारण ज्ञान बिंदु कोचिंग के टीचर रोशन आनंद सर के पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया है।