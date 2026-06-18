खान सर विवाद में कूदे पप्पू यादव, बोले- बिहार नहीं जानता था कि रोशन यादव है, इसे जातीय रंग देना बंद करो

पप्पू यादव ने कहा कि रोशन आनंद के भाई प्रिंस की दुखद मौत सिर्फ सरकार की गलत नीतियों और भ्रष्ट सिस्टम की वजह से हुई। उन्होंने रोशन आनंद को जेल भेजने के फैसले पर भी गंभीर सवाल उठाए। पप्पू यादव के मुताबिक, टीचर रोशन आनंद को जेल में डालने का कोई कानूनी या नैतिक आधार नहीं था। वह न तो उग्रवादी हैं, न आतंकवादी और न ही देश के दुश्मन। वो तो बिहार के एक बेहद प्रतिभाशाली, होनहार और सम्मानित शिक्षक हैं जो बच्चों का भविष्य संवारने के लिए समर्पित हैं। पप्पू यादव ने इस मामले की पूरी तरह निष्पक्ष और बिना किसी राजनीतिक दबाव के जांच की मांग की है।