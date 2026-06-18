विपिन सर का नया दावा- खान सर ने जिसे अफसर बताया, वो निकला MR; व्यूज के लिए बिहार को किया बदनाम

अपने वीडियो में विपिन सर ने खान सर के क्लासरूम का एक वीडियो क्लिप दिखाया। क्लिप में खान सर सोमनाथ तिवारी नाम के एक युवक को मंच पर बुलाते हैं, उसे मिठाई खिलाते हैं और भीड़ की तालियों के बीच उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक दमदार अधिकारी बताते हैं। इस वीडियो को लेकर विपिन सर ने कहा, "खान सर, मेरी आपसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है और न ही जमीन-जायदाद को लेकर हमारा कोई विवाद है। लेकिन आपने जो नकली इनकम टैक्स ऑफिसर का नाटक रचा था, उसका पर्दाफाश करना जरूरी था। जिस लड़के को आपने इनकम टैक्स ऑफिसर बताकर पेश किया, वह असल में 'मैनकाइंड' कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव (MR) है।"