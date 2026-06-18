Khan Sir vs Roshan Anand: FIR न होने पर भड़के रौशन आनंद, खान सर के खिलाफ सड़क से कानून तक लड़ाई का ऐलान

मुसल्लहपुर हाट स्थित खान ग्लोबल कोचिंग संस्थान में 2 जून को हुई तोड़फोड़ और गार्ड चुनचुन के साथ मारपीट के मामले में पटना पुलिस ने ज्ञान बिंदु के निदेशक रौशन आनंद, उनके भाई अभिषेक, प्रिंस यादव और स्टाफ गौरव के खिलाफ कदमकुआं थाने में केस दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने रौशन आनंद, अभिषेक और गौरव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। भाई प्रिंस यादव की मौत के बाद कोर्ट ने रौशन आनंद को जमानत दे दी, जबकि अन्य आरोपी अभी जेल में ही हैं। प्रिंस यादव का अंतिम संस्कार करने के बाद रौशन आनंद बुधवार को पटना लौटे और अपने समर्थकों व वकीलों के साथ कदमकुआं थाना पहुंचकर आवेदन दिया।