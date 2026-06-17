भाई के अंतिम संस्कार के बाद पटना पहुंचे रौशन आनंद, खान सर के खिलाफ कदमकुंआ थाने में कराया FIR, जानें क्या है मामला

रौशन आनंद ने अपने भाई प्रिंस यादव की मौत से जुड़े मामले में थाना में आवेदन दिया है। उनके साथ उनके अधिवक्ता भी थाने पहुंचे हैं। इसकी सूचना मिलते ही रौशन आनंद के समर्थकों की बड़ी संख्या थाने के बाहर जुट गई है। रौशन आनंद पिछले करीब दो घंटे से थाने में मौजूद हैं। वहीं, कोचिंग विवाद मामले में उनके भाई अभिषेक और सहकर्मी गौरव की जमानत याचिका प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी (JMFC) की अदालत ने खारिज कर दी है।