Patna-Purnia Greenfield Expressway: डिप्टी सीएम के करीबी की 10.5 बीघा जमीन बचाने के लिए बदला गया एक्सप्रेसवे का रूट?

इसके बाद अब पटना-पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को लेकर बिहार में नया विवाद खड़ा हो गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि एक्सप्रेसवे का मूल रूट बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी के एक करीबी व्यक्ति की जमीन से होकर गुजर रहा था, लेकिन बाद में इसमें बदलाव कर दिया गया। लोगों का दावा है कि इस बदलाव के कारण 150 से अधिक घर, दर्जनों दुकानें और 65 वर्ष पुराने केदार संत रामाश्रय कॉलेज का एक हिस्सा प्रभावित हो सकता है, जहां करीब 6,000 छात्र पढ़ाई करते हैं। इस मुद्दे को लेकर ग्रामीणों ने 1 जून को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर अपना विरोध दर्ज कराया। 'द इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के अनुसार, पत्र में कहा गया है कि यदि एक्सप्रेसवे का बदला हुआ रूट लागू किया जाता है तो बड़ी संख्या में लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा।