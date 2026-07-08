8 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bankipur Seat: बांकीपुर में बीजेपी का किला बचाने की जंग, नितिन नवीन के सामने प्रशांत किशोर की चुनौती

Bankipur Seat: बांकीपुर में बीजेपी ने 24 वार्डों और 422 बूथों पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर दिया है। सूत्रों के अनुसार, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन खुद चुनावी कमान संभालेंगे। जन सुराज की विनीता मिश्रा भी मानती हैं कि बीजेपी का मजबूत बूथ नेटवर्क उसकी सबसे बड़ी ताकत है।
2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Jul 08, 2026

prashant kishor

प्रशांत किशोर

Bankipur Seat: बांकीपुर विधानसभा सीट पर अपना किला बचाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना है, जहां बीजेपी, जन सुराज और आरजेडी के उम्मीदवार आमने-सामने हैं। सूत्रों के अनुसार, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन स्वयं चुनावी मोर्चा संभालेंगे। इसे लेकर पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। विधानसभा क्षेत्र के सभी 24 वार्डों और 422 बूथों पर सक्रिय कार्यकर्ताओं की तैनाती की गई है, ताकि बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत रखा जा सके। जन सुराज की नेता विनीता मिश्रा भी मानती हैं कि बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उसका मजबूत बूथ नेटवर्क है। उनका कहना है, "बीजेपी के हर बूथ पर सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वहीं, हमारी पार्टी के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती है।"

'पीके के पास विजन, बीजेपी के पास नहीं रोडमैप'

विनीता मिश्रा से जब पूछा गया कि यदि बीजेपी का संगठन इतना मजबूत है, तो फिर प्रशांत किशोर ने बांकीपुर से चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया? इस पर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि पूरा चुनावी माहौल बीजेपी के पक्ष में ही है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ने जिस उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, उसकी तुलना में प्रशांत किशोर कहीं अधिक शिक्षित और अनुभवी हैं। विनीता मिश्रा ने कहा, "प्रशांत किशोर के पास बांकीपुर के विकास का स्पष्ट विजन और ठोस रोडमैप है, जबकि बीजेपी के पास क्षेत्र के विकास को लेकर कोई नई योजना या स्पष्ट खाका नहीं है। हम मतदाताओं के बीच जाकर यही बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं।"

बीजेपी के गढ़ में पीके की चुनौती

पटना का शहरी क्षेत्र लंबे समय से बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। बिहार में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की सरकार के दौर में भी इस क्षेत्र में बीजेपी का दबदबा कायम रहा। परिसीमन से पहले बांकीपुर विधानसभा सीट को पटना पश्चिम के नाम से जाना जाता था। वर्ष 2009 के परिसीमन के बाद 2010 में इस सीट पर पहली बार चुनाव हुआ, लेकिन इस क्षेत्र से बीजेपी का जीत का सिलसिला 1990 से लगातार जारी है। इसी वजह से बांकीपुर को बीजेपी का अभेद्य किला माना जाता है। हालांकि, जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के खुद चुनावी मैदान में उतरने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। अब दोनों पक्ष जीत सुनिश्चित करने के लिए अपनी-अपनी रणनीति को धार देने में जुटे हैं।

Bankipur By Election: बांकीपुर में सियासी महासंग्राम, दांव पर भाजपा का गढ़ और प्रशांत किशोर की साख

ये भी पढ़ें
नितिन नवीन- प्रशांत किशोर

खबर शेयर करें:

Updated on:

08 Jul 2026 01:50 pm

Published on:

08 Jul 2026 12:58 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bankipur Seat: बांकीपुर में बीजेपी का किला बचाने की जंग, नितिन नवीन के सामने प्रशांत किशोर की चुनौती

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘लालू प्रसाद का पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त’, कोर्ट में लैंड फॉर जॉब स्कैम की सुनवाई के बीच BJP का RJD पर वार

Lalu Prasad Yadav
राष्ट्रीय

Bankipur Seat: बांकीपुर में बीजेपी को घेरने की रणनीति, नाराज BJP नेताओं पर प्रशांत किशोर का फोकस

Prashant Kishore
पटना

कायस्थ और युवा चेहरा पर दांव, भारतीय जनता युवा मोर्चा के बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष अभिषेक कुमार बांकीपुर से बीजेपी के उम्मीदवार

Abhishek Kumar bjp
राष्ट्रीय

Bankipur By Election: भाजपा उम्मीदवार बने अभिषेक कुमार, बोले- पार्टी ने जिम्मेदारी दी, काम के आधार पर मांगेंगे वोट

Bankipur By Election
पटना

Patna Medical College Scam: ED की बड़ी कार्रवाई, क्या अब खुलेगा सरकारी तिजोरी लूटने वालों का पूरा कच्चा चिट्ठा?

Patna Medical College Scam
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.