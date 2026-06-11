मीनाक्षी नटराजन विवाद में कूदे असदुद्दीन ओवैसी, बोले- प्राइवेट शिकायत पर कोर्ट का नोटिस FIR नहीं होता

होर्मुज स्टेट के पास कमर्शियल जहाज 'सेटेबेलो' पर हुए हमले में तीन भारतीय नाविकों की मौत पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी राय दी हैं उन्होंने कहा,'मैं इसकी निंदा करता हूं, मैं पूरी तरह से इसकी निंदा करता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पागल हो गए है, उसने पूरे देश और पूरी दुनिया को परेशान कर दिया है। अब मुझे बताइए, हमारे कितने लोग मर रहे हैं? उन्होंने हमारे जहाज पर हमला किया। क्या CENTCOM सेंटर को नहीं पता कि वहां कितने जहाज जा रहे हैं? सबको पता है। उन्होंने हमारे जहाज को तमाशा बना दिया है। पूरा इलाका, पूरा क्षेत्र उथल-पुथल में है।