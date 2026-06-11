मल्लिकार्जुन खरगे ने दिल्ली में की देश भर के कांग्रेसियों की बैठक, केसी वेणुगोपाल ने बताया क्या हुई चर्चा?

वेणुगोपाल ने कहा- हमने मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन जी का नामांकन रद्द होने के मुद्दे पर चर्चा की। इसका कारण यह बताया गया कि उन्होंने कोर्ट से भेजे गए एक नोटिस की जानकारी नहीं दी थी। उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला, एफआईआर या चार्जशीट नहीं थी, फिर भी उनका नामांकन रद्द कर दिया गया।