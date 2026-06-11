‘ममता बनर्जी के आतंक और गरीबी के चंगुल से मुक्त हुआ पश्चिम बंगाल’, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का तीखा हमला

Union Minister Piyush Goyal Statemen: टीएमसी सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बनर्जी के बयान पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पश्चिम बंगाल की स्थिति ममता बनर्जी के बेहद क्रूर शासन का प्रतीक है। आतंक का माहौल, राज्य के लोगों के साथ उनका भेदभाव और उन्हें गरीबी में जकड़े रखना। इस भय के माहौल में पश्चिम बंगाल ने 15 साल तक न तो विकास देखा और न ही जन कल्याण, फिर भी, उनके विनाशकारी शासन के बाद, लोग अब खुलकर अपनी सच्ची भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। वास्तव में, पश्चिम बंगाल ने आजादी प्राप्त कर ली है।