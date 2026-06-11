‘ममता बनर्जी के आतंक और गरीबी के चंगुल से मुक्त हुआ पश्चिम बंगाल’, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का तीखा हमला

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल
Union Minister Piyush Goyal Statemen: टीएमसी सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बनर्जी के बयान पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पश्चिम बंगाल की स्थिति ममता बनर्जी के बेहद क्रूर शासन का प्रतीक है। आतंक का माहौल, राज्य के लोगों के साथ उनका भेदभाव और उन्हें गरीबी में जकड़े रखना। इस भय के माहौल में पश्चिम बंगाल ने 15 साल तक न तो विकास देखा और न ही जन कल्याण, फिर भी, उनके विनाशकारी शासन के बाद, लोग अब खुलकर अपनी सच्ची भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। वास्तव में, पश्चिम बंगाल ने आजादी प्राप्त कर ली है।
पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि चुनाव के बाद से लोग खुलकर अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं और दिल की बात कह रहे हैं। शायद अब कल्याण बनर्जी को भी जनता के साथ अपने सच्चे विचार साझा करने की आजादी मिल गई है।
पश्चिम बंगाल आखिरकार ममता बनर्जी द्वारा नागरिकों पर किए गए दुर्व्यवहार और अत्याचारों से मुक्त हो गया है। आज, यह विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और दूरदृष्टि में, शुभेन्दु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार पश्चिम बंगाल को विकास की ओर ले जाएगी।
TMC सांसद और सीनियर वकील कल्याण बनर्जी ने कहा कि वे अभिषेक बनर्जी का कोई भी केस नहीं लड़ेंगे क्योंकि मुझे उनका घमंडी रवैया पसंद नहीं है। मैंने इस पेशे में 45 साल बिताए हैं, ये सभी लोग मेरे साथ जूनियर के तौर पर काम कर चुके हैं। वह मेरा अपमान कैसे कर सकते हैं? राजनीति में भी मैं उनसे सीनियर हूं। वह ऐसा नहीं कर सकते।
कल्याण ने आगे कहा कि उन्हें यह समझना होगा कि उन्हीं की वजह से हम हारे। उन्हें यह भी समझना होगा कि पार्टी उन्हीं की वजह से इस संकट का सामना कर रही है। मैं अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं दीदी से गुजारिश करूंगा, अगर आप अभिषेक बनर्जी पर निर्भर रहेंगी, तो उन्हीं के साथ रहें मुझे छोड़ दें। लेकिन अगर आप अभिषेक बनर्जी से अलग हो जाती हैं, तो मैं आपके साथ हूं। उन्होंने हमारी पार्टी को बर्बाद कर दिया है।
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