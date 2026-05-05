अधिक आर्थिक सहायता के वादे और रुझान में बदलाव ने पश्चिम बंगाल में निभाई अहम भूमिका

अधिक आर्थिक सहायता राशि के वादे और मतदाताओं के रुझान में बदलाव ने संभवत: महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कारण विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को भाजपा से करारी हार का सामना करना पड़ा। राज्य के मतदाताओं में से लगभग आधी संख्या महिलाओं की है और उन्हें लंबे समय से ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी की एक मजबूत ताकत माना जाता रहा है। तृणमूल कांग्रेस सरकार ने चुनाव से पहले लक्ष्मीर भंडार योजना के तहत वित्तीय सहायता बढ़ा दी जिसे सत्तारूढ़ पार्टी का महिलाओं के लिए राजनीतिक रूप से सबसे प्रभावशाली कल्याणकारी कार्यक्रम माना जाता था। सामान्य वर्ग के लिए यह सहायता 1,500 रुपए प्रति माह और आरक्षित वर्ग के लिए 1,700 रुपए प्रति माह कर दी गई। भाजपा ने अपने घोषणापत्र में प्रस्तावित अन्नपूर्णा योजना के तहत 3,000 रुपए की मासिक सहायता देने का वादा किया था जिससे संभव है कि तृणमूल की महिला मतदाताओं के बीच उसकी उल्लेखनीय पैठ बनी। तृणमूल कांग्रेस ने 2011 से ही चुनाव में महिला मतदाताओं की अधिक भागीदारी पर जोर दिया है।