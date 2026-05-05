सीए को इडी, सीबीआइ में एफआइआर दर्ज के नाम पर 24 दिन डिजीटल अरेस्ट रख 1.3 करोड़ रुपए ठगे

साइबर पुलिस थाना के थानाधिकारी आरपीएस जीवनलाल खत्री ने बताया कि परिवादी हनुमान सिंह (72) निवासी टैगाेर स्कूल के पास नवलगढ़ राेड ने मामला दर्ज करवाया है। उनका परिवार गुरुग्राम में रहता है, वे सीकर में अकेले ही रह रहे हैं। एफआइआर के अनुसार हनुमानसिंह के पास 1 अप्रैल को अनजान नंबरों से मोबाइल पर कॉल आया। तब वे अपने घर पर अकेले थे और उन्होंने फोन काट दिया। ठग वॉट्सएप पर वॉइस कॉल करके धमकी देने लगे। साइबर ठगों ने कहा कि तुम्हारे मोबाइल नंबर से महिलाओं को अश्लील और गैरकानूनी मैसेज भेजे जा रहे हैं। ठगों ने पीड़ित के कई बैंक अकाउंट से गैरकानूनी ट्रांजेक्शन करने की बात भी कही। पीड़ित काफी परेशान हो गए और मानसिक दबाव में आ गए। साइबर ठगों ने उन्हें 4 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक डिजिटल अरेस्ट रखा। उन्हें अन्य परिचितों व जानकारों से बात करने का अवसर ही नहीं दिया और लगातार वीडियो कॉल व ऑडियो कॉल पर बिजी रखकर उन्हें परेशान व व्यस्त रखा।