‘पैसे कमाने के लिए उछाले जाते हैं नाम’, ‘धुरंधर 2’ में आतिफ अहमद के किरदार पर भड़के सपा सांसद

ANI से बात करते हुए अफजल ने कहा, "मैंने वो फिल्म नहीं देखी है। फिल्म इंडस्ट्री अपनी मनगढ़ंत कहानियां गढ़ती है। स्क्रिप्ट सच्ची घटनाओं पर आधारित नहीं होती। वो डिस्क्लेमर जारी करते हैं। उन्हें सिर्फ इस बात की चिंता रहती है कि उनकी फिल्म कितनी सफल होगी। जब उन्हें फायदा उठाना होता है, फिल्म के टिकट बेचने होते हैं और सरकार से राहत पानी होती है, तो वे किसी का भी नाम उछाल सकते हैं। उन्होंने अतीक अहमद से प्रेरित किरदार को इस तरह पेश किया जैसे उसे ISI एजेंट घोषित कर दिया हो। अतीक अहमद अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जो लोग जिन्दा हैं, उन्होंने यहां एक झूठी 'बैकुंठ' रची और दाऊद इब्राहिम के साथ मिलकर अपराध को अंजाम दिया, उन पर कोई फिल्म नहीं बन रही है। इसलिए जनता यह सब समझ सकती है…"