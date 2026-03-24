रजनीकांत ने ‘धुरंधर 2’ को बताया ‘बॉक्स ऑफिस का बाप’, रणवीर सिंह और आदित्य धर के लिए कही दिल छू लेने वाली बात

Rajinikanth Praised Dhurandhar 2: साउथ फिल्मों के सुपरस्टार और थलाइवा रजनीकांत ने सोशल मीडिया पर 'धुरंधर 2' की जमकर तारीफ करते हुए फिल्म को 'बॉक्स ऑफिस का बाप' बताया। फिल्म देखने के बाद, दिग्गज अभिनेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर लीड एक्टर रणवीर सिंह, पूरी कास्ट और क्रू को इतनी प्रभावशाली फिल्म बनाने के लिए बधाई दी। उन्होंने इसे सभी भारतीयों के लिए 'जरूर देखने लायक' फिल्म बताया।