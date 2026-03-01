24 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

FIR के बाद ‘धुरंधर 2’ के विवादित सीन पर आर माधवन ने मांगी माफी, बोले- सिख समुदाय का हम…

R Madhavan On Dhurandhar 2 Dasam Granth Controversy: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के एक सीन को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद अब एक्टर आर माधवन ने खुलकर प्रतिक्रिया दी है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Mar 24, 2026

R Madhavan On Dhurandhar 2 Dasam Granth Controversy

R Madhavan On Dhurandhar 2 Dasam Granth Controversy (सोर्स- एक्स)

R Madhavan On Dhurandhar 2 Dasam Granth Controversy: हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर जहां शानदार प्रदर्शन कर रही है, वहीं दूसरी ओर इससे जुड़ा एक विवाद लगातार चर्चा में बना हुआ है। फिल्म के एक सीन को लेकर सिख समुदाय की ओर से आपत्ति जताई गई, जिसके बाद अभिनेता आर माधवन ने सामने आकर अपनी प्रतिक्रिया दी और पूरे मामले पर विस्तार से सफाई पेश की।

सीन को लेकर उठा विवाद (R Madhavan On Dhurandhar 2 Dasam Granth Controversy)

दरअसल, फिल्म के एक दृश्य में गुरु गोविंद सिंह की रचना दशम ग्रंथ की पंक्तियां बोलते समय अभिनेता के हाथ में सिगरेट दिखाई देने का आरोप लगाया गया। इसे लेकर सिख समुदाय के कुछ संगठनों ने आपत्ति दर्ज कराई और इसे धार्मिक भावनाओं से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया।

बताया गया कि इस मामले में गुरजोत सिंह खीर, जो ‘सिख इन महाराष्ट्र’ से जुड़े हैं, उन्होंने निर्माताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए इस दृश्य को आपत्तिजनक बताया। इसके बाद सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा तेजी से फैल गया।

वीडियो जारी कर अभिनेता ने रखी अपनी बात (R Madhavan On Dhurandhar 2 Dasam Granth Controversy)

विवाद बढ़ने के बाद अभिनेता आर माधवन ने सोशल मीडिया के जरिए एक वीडियो साझा करते हुए साफ किया कि जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, वो वास्तविकता से अलग हैं। उन्होंने बताया कि शूटिंग के दौरान निर्देशक आदित्य धर ने पहले ही उन्हें निर्देश दिया था कि धार्मिक पंक्तियां बोलने से पहले सिगरेट बुझा दी जाए।

अभिनेता ने कहा कि वो स्वंय भी इस बात को लेकर पूरी तरह सजग थे और सीन की पवित्रता बनाए रखने का पूरा ध्यान रखा गया था। उनके अनुसार सीन में शुरुआत में सिगरेट हाथ में जरूर दिखती है, लेकिन संवाद बोलने से पहले उसे बुझा दिया गया था।

धार्मिक भावनाओं का सम्मान सर्वोपरि

अपने बयान में अभिनेता ने ये भी कहा कि उनका मकसद कभी भी किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। उन्होंने सिख समुदाय के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त करते हुए कहा कि वह हर फिल्म रिलीज से पहले गोल्डन टेंपल जाकर आशीर्वाद लेना अपनी परंपरा का हिस्सा मानते हैं।

साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी को इस सीन से किसी प्रकार की ठेस पहुंची है तो वो दिल से क्षमा चाहते हैं। उनका मानना है कि फिल्मों का उद्देश्य लोगों का मनोरंजन करना होता है, न कि किसी की आस्था को आहत करना।

निर्देशक की ओर से नहीं आई प्रतिक्रिया

जहां अभिनेता ने इस मामले पर खुलकर अपनी बात रख दी है, वहीं फिल्म के निर्देशक आदित्य धर की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में यह विवाद फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है।

फिल्म की सफलता और विवाद- दोनों के बीच यह मामला अब इंडस्ट्री में धार्मिक संवेदनशीलता और फिल्मी अभिव्यक्ति की सीमाओं पर एक नई बहस को जन्म दे रहा है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर क्या स्थिति बनती है, इस पर सभी की नजर बनी हुई है।

ये भी पढ़ें

ISI सहयोगी के साथ दिखा ‘धुरंधर’ पर तंज कसने वाला बॉलीवुड गायक, विशाल ददलानी को सफीना खान के साथ देखकर भड़के लोग
बॉलीवुड
Vishal Dadlani Viral Video With Safina Khan

खबर शेयर करें:

Updated on:

24 Mar 2026 07:02 pm

Published on:

24 Mar 2026 06:59 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / FIR के बाद ‘धुरंधर 2’ के विवादित सीन पर आर माधवन ने मांगी माफी, बोले- सिख समुदाय का हम…

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

20 की सारा को किस करने पर 71 के राकेश बेदी ने तोड़ी चुप्पी, ‘धुरंधर 2’ फेम बोले- वो मेरी बेटी जैसी

Rakesh Bedi On Kissing Sara Arjun Dhurandhar 2
बॉलीवुड

‘पैसे कमाने के लिए उछाले जाते हैं नाम’, ‘धुरंधर 2’ में आतिफ अहमद के किरदार पर भड़के सपा सांसद

Afzal Ansari Slams Dhurandhar 2
बॉलीवुड

‘तुझ जैसे छोटे आर्टिस्ट के लिए’, धुरंधर 2 के सेट पर अभिनेता के साथ शर्मनाक हरकत, बदसलूकी होने का दावा

Dhurandhar 2 Background Actor Allegations
बॉलीवुड

ISI सहयोगी के साथ दिखा ‘धुरंधर’ पर तंज कसने वाला बॉलीवुड गायक, विशाल ददलानी को सफीना खान के साथ देखकर भड़के लोग

Vishal Dadlani Viral Video With Safina Khan
बॉलीवुड

लड़की के संग स्पॉट किये जाने पर फरदीन खान ने पैपराजी से कहा, ‘ये मेरी बहन है बीवी नहीं’

Fardeen Khan Spotted with Sister
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.