FIR के बाद ‘धुरंधर 2’ के विवादित सीन पर आर माधवन ने मांगी माफी, बोले- सिख समुदाय का हम…

R Madhavan On Dhurandhar 2 Dasam Granth Controversy: हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर जहां शानदार प्रदर्शन कर रही है, वहीं दूसरी ओर इससे जुड़ा एक विवाद लगातार चर्चा में बना हुआ है। फिल्म के एक सीन को लेकर सिख समुदाय की ओर से आपत्ति जताई गई, जिसके बाद अभिनेता आर माधवन ने सामने आकर अपनी प्रतिक्रिया दी और पूरे मामले पर विस्तार से सफाई पेश की।