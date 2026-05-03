67 के कुंवारे मुकेश खन्ना को है जीवनसाथी का इंतजार, शादी और पत्नी को लेकर दिल का हाल किया बयां

मुकेश खन्ना ने 'फिल्मी चर्चा' से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के उस दौर को याद किया जब उनके आसपास के लोग मर्दानगी की परिभाषा अलग तरह से तय करते थे। उन्होंने बताया, "एक बार फिल्ममेकर रवि चोपड़ा ने मुझसे कहा था कि मर्द वही होता है जिसके कई अफेयर हों। उस ग्रुप में हर किसी का कोई न कोई चक्कर चल रहा था, सिवाय मेरे।" खन्ना ने इस सोच को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए आपको 10 गर्लफ्रेंड्स की जरूरत नहीं है। उन्होंने साफ किया कि उनके इस नजरिए को अक्सर गलत समझा गया, लेकिन वह महिलाओं का बेहद सम्मान करते हैं और दिखावे के रिश्तों में यकीन नहीं रखते।