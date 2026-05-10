TCS केस: निदा खान को पनाह देना पड़ा भारी, AIMIM पार्षद मतीन पटेल के घर-दफ्तर पर चलेगा बुलडोजर!

दिग्गज आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) की नासिक इकाई में यौन उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण मामले में आरोपी निदा खान (27) को आश्रय देना एमआईएम (AIMIM) पार्षद मतीन पटेल के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। जांच में खुलासा हुआ है कि निदा खान पिछले पांच दिनों से छत्रपति संभाजीनगर में मतीन पटेल के संपर्क में थी और उन्हीं के नारेगांव वाले फ्लैट में छिपी हुई थी। इस जानकारी के सामने आने के बाद पुलिस ने एमआईएम नेता को भी मामले में आरोपी बनाया है। अब इस प्रकरण में छत्रपति संभाजीनगर नगर निगम ने भी सख्त रुख अख्तियार कर लिया है और मतीन पटेल की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू कर दी है।