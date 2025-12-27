‘पोस्टर चिपकाए, झाड़ू लगाई, कांग्रेस के लिए…’, CM पद को लेकर चल रही लड़ाई के बीच खरगे से मिले बड़े नेता, क्या कहा?

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार। (फोटो- ANI)
कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच सीएम पद को लेकर अंदरूनी जंग छिड़ी है। इस बीच, शिवकुमार ने बड़ा बयान दिया है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मिलने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए शिवकुमार ने शुक्रवार को कहा- मैंने पार्टी में हर काम किया है। सिर्फ मंच से भाषण नहीं दिए हैं।
दिल्ली में उनके इस बयान के बारे में पूछे जाने पर कि क्या वह पार्टी कार्यकर्ता बने रहना चाहते हैं, उन्होंने कहा- मैं जीवन भर पार्टी कार्यकर्ता रहूंगा। मैंने एक पार्टी कार्यकर्ता और पार्टी अध्यक्ष के तौर पर पार्टी का झंडा फहराया है। मैंने दीवारों पर पोस्टर चिपकाए हैं, फर्श पर झाड़ू भी लगाई है। कांग्रेस को जिस भी चीज की जरूरत थी, मैंने वह सब किया है।
जब उनसे पूछा गया कि क्या वह दिल्ली में सीडब्यूसी की बैठक में शामिल होंगे, तो डीके शिवकुमार ने कहा- अगर मुझे बुलाया जाएगा तो मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन मुझे अभी तक बुलाया नहीं गया है।
इसके अलावा, जब यह बताया गया कि सीएम सिद्धारमैया को CWC की बैठक के लिए बुलाया गया है, तो उन्होंने कहा- मुझे पता है कि दो-तीन सीएम को बुलाया गया है। लेकिन डिप्टी सीएम को नहीं बुलाया गया है।
जब उनसे पूछा गया कि क्या प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों को CWC की बैठकों में नहीं बुलाया जाता है, तो उन्होंने कहा- उन्हें विस्तारित CWC बैठकों के लिए बुलाया जाता है। अगर मुझे बुलाया जाएगा तो मैं जाऊंगा।
जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने खरगे के साथ नेतृत्व के मुद्दों पर चर्चा की, तो उन्होंने कहा- मैंने उनसे कुछ भी चर्चा नहीं की है और न ही करूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। सिद्धारमैया और मैंने पहले ही कहा है कि हम हाई कमांड के फैसले का पालन करेंगे।
वहीं, कर्नाटक में चित्रदुर्ग के पास बस में आग लगने की घटना पर एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा- मैं इस घटना से बहुत दुखी हूं। मृतकों के परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। अधिकारियों को आग लगने के कारणों की जांच करने का निर्देश दिया गया है। मुआवजे पर भी काम किया जा रहा है।
