‘पोस्टर चिपकाए, झाड़ू लगाई, कांग्रेस के लिए…’, CM पद को लेकर चल रही लड़ाई के बीच खरगे से मिले बड़े नेता, क्या कहा?

दिल्ली में उनके इस बयान के बारे में पूछे जाने पर कि क्या वह पार्टी कार्यकर्ता बने रहना चाहते हैं, उन्होंने कहा- मैं जीवन भर पार्टी कार्यकर्ता रहूंगा। मैंने एक पार्टी कार्यकर्ता और पार्टी अध्यक्ष के तौर पर पार्टी का झंडा फहराया है। मैंने दीवारों पर पोस्टर चिपकाए हैं, फर्श पर झाड़ू भी लगाई है। कांग्रेस को जिस भी चीज की जरूरत थी, मैंने वह सब किया है।