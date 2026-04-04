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लाड़ली बहनों की अनूठी पहल: योजना की राशि जोड़कर कराई श्रीमद् भागवत कथा

उज्जैन | धर्म और आस्था की नगरी उज्जैन में भक्ति का एक अनोखा उदाहरण देखने को मिल रहा है। एम.आर.-4 रोड स्थित कृष्णा विहार कॉलोनी में समस्त महिला मंडल द्वारा आयोजित सात दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बनी है, बल्कि नारी शक्ति के स्वावलंबन का प्रतीक भी बन गई है। [&hellip;]

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उज्जैन

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Lalit Saxena

Apr 03, 2026

उज्जैन | धर्म और आस्था की नगरी उज्जैन में भक्ति का एक अनोखा उदाहरण देखने को मिल रहा है। एम.आर.-4 रोड स्थित कृष्णा विहार कॉलोनी में समस्त महिला मंडल द्वारा आयोजित सात दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बनी है, बल्कि नारी शक्ति के स्वावलंबन का प्रतीक भी बन गई है।

लाड़ली बहना योजना की राशि से सजा भक्ति का पंडाल

इस आयोजन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कॉलोनी की महिलाओं ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्राप्त ‘लाड़ली बहना योजना’ की राशि में से बचत और आपसी सहयोग (चंदा) कर इस भव्य आयोजन की रूपरेखा तैयार की है। महिलाओं ने इस पहल के माध्यम से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य और प्रदेश की उन्नति की कामना की है।

कथा व्यास पं. विवेककृष्ण शास्त्री की अमृतवाणी

29 मार्च से प्रारंभ हुई इस कथा में कथा व्यास पं. श्री विवेककृष्ण जी शास्त्री प्रतिदिन दोपहर 2:00 से शाम 5:00 बजे तक भगवान श्रीकृष्ण की दिव्य लीलाओं का रसपान करा रहे हैं। कथा के दौरान:

  • छप्पन भोग: भगवान को श्रद्धापूर्वक छप्पन भोग अर्पित किए गए।
  • नन्हें बाल स्वरूप: कॉलोनी के छोटे-छोटे बच्चे भगवान के विभिन्न स्वरूपों में सजकर मनमोहक प्रस्तुतियां दे रहे हैं।
  • भक्तिमय वातावरण: भजनों की धुन पर महिलाएं झूमती नजर आ रही हैं, जिससे पूरी कॉलोनी का वातावरण धर्ममय हो गया है।

उद्देश्य: सनातन धर्म की रक्षा और प्रचार

महिला मंडल की सदस्यों ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी में सनातन धर्म के संस्कारों का बीजारोपण करना और धर्म की रक्षा के प्रति जागरूक करना है। कथा का समापन 4 अप्रैल को विधि-विधान से पूजन, पूर्णाहुति और विशाल प्रसाद वितरण के साथ किया जाएगा। आयोजन की सफलता में कॉलोनी की समस्त महिलाओं और बच्चों की सक्रिय भागीदारी सराहनीय रही है।

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Published on:

03 Apr 2026 08:51 pm

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