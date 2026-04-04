लाड़ली बहनों की अनूठी पहल: योजना की राशि जोड़कर कराई श्रीमद् भागवत कथा

इस आयोजन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कॉलोनी की महिलाओं ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्राप्त ‘लाड़ली बहना योजना’ की राशि में से बचत और आपसी सहयोग (चंदा) कर इस भव्य आयोजन की रूपरेखा तैयार की है। महिलाओं ने इस पहल के माध्यम से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य और प्रदेश की उन्नति की कामना की है।