मेले में झूला झूलते लोगों पर मधुमक्खियों का हमला, चलते झूले से कूदे कई लोग, कई घायल 3 बच्चे गंभीर

मधुमक्खियों द्वारा काटे जाने के साथ-साथ चलते झूले से उतरने और मेले में भगदड़ के कारण कई लोग चोटिल हुए हैं। लेकिन इनमें मधुमक्खियों के हमले से तीन बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनकी पहचान 13 वर्षीय उमेश, 13 वर्षीय नैतिक और 15 वर्षीय शिवनारायण के रूप में हुई है। तीनों नागदा के समीप स्थित बनबाना गांव के रहने वाले हैं और एक ही परिवार से संबंध रखते हैं। परिजन के अनुसार, एक बच्चे की आंख पर मधुमक्खियों के डंक का अधिक असर पड़ा है, जिसके चलते डॉक्टरों की निगरानी में विशेष उपचार किया जा रहा है।