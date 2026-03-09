बेटे की शादी के माता पूजन कार्यक्रम में चक्कर खाकर गिरे पिता, थम गईं सांसें

गुना शहर के जानकीपुरम में रहने वाले 50 वर्षीय पप्पू कुशवाह के बेटे केशव की शादी 10 मार्च को होनी थी। रविवार को माता-पूजन का कार्यक्रम था और परिवार के सभी सदस्य माता पूजन के लिए अपने जानकीपुरम स्थित घर से निकले, शीतला माता मंदिर, आसमानी माता मंदिर पर पूजा-अर्चना करने के बाद वे ढोल-ताशे के साथ अपने पुराने घर पहुंचे। दूल्हा केशव पुराने घर में पूजा-अर्चना करने अंदर चला गया और केशव के पिता पप्पू घर के बाहर खड़े थे तभी उन्हें चक्कर आया और वो गिर पड़े। परिजन तुरंत पप्पू को लेकर निजी अस्पताल पहुंचे लेकिन तब तक देर हो चुकी थी।