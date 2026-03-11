MP में हर साल 400 से अधिक महिलाओं की निकाली जा रही बच्चेदानी, कोख पर मंडरा रहा खतरा

पहला केस- शहर की एक कॉलोनी में रहने वाली 29 वर्षीय कमरून (परिवर्तित नाम) जब बात करने बैठीं तो आवाज कांप रही थी। बार-बार यही कहती रहीं कि मेरा नाम अखबार में नहीं आना चाहिए। 20 साल की उम्र में सर मण ने ऐसा घेरा कि जान बचाने के लिए बच्चेदानी निकालनी पड़ी। आज यह कई मास्टर डिग्रियां कर चुकी हैं, आत्मनिर्भर हैं, पर शादी का सपना टूट-टूटकर बिखरता है। हर साल रिश्ते आते हैं। पसंद भी करते हैं। बात आगे बढ़ती है और जैसे ही ऑपरेशन की सच्चाई सामने आती है, रिश्ता खत्म। कहा जाता है कि शादी मतलब संतान। इस अस्वीकार के बीच कमरून अकेलेपन तनाव और धिड़‌षिड्यन से रोज जूझती हैं। उच्च शिक्षित होकर भी एक अभकहा दर्द ढो रही है। अब तक 22 रिश्ते आ चुके हैं, लेकिन बच्चेदानी न होने की वजह से शादी से इंकार कर देते हैं।