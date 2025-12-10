10 दिसंबर 2025,

बुधवार

अशोकनगर

जोधपुर एक्सप्रेस का MP में बढ़ा स्टॉपेज, सांसद की मांग हुई मंजूर

Jodhpur Express stoppage: सांसद की मांग पर पश्चिम मध्य रेलवे ने जोधपुर एक्सप्रेस का स्टॉपेज मध्य प्रदेश में एक स्टेशन बढ़ा दिया है। इससे दो जिलों से यात्रा करने वाले यात्रियों को सीधा फायदा मिलेगा।

2 min read
Google source verification

अशोकनगर

image

Akash Dewani

Dec 10, 2025

Jodhpur Express stoppage extended Kanjia station Dayodaya express ashoknagar mp news

kanjia station gets Jodhpur Express stoppage (फोटो- Indian Rail Info)

MP News: अब जोधपुर एक्सप्रेस (Jodhpur Express) ट्रेन कंजिया स्टेशन पर भी रुकेगी। सागर सांसद की मांग पर पश्चिम मध्य रेलवे ने ट्रेन के स्टॉपेज की सहमति दी है। इससे यात्रियों को लंबी दूरी की समस्या खत्म हो जाएगी और यात्रियों को इस ट्रेन की सुविधा मिलेगी।

सांसद ने सुनी दिक्कत, रेलवे से की मांग

मामला मुंगावली से 8 किमी दूर सागर जिले की कंजिया स्टेशन (Kanjia station) का है। भोपाल व विदिशा क्षेत्र से कंजिया क्षेत्र के विभिन्न गांवों के यात्रियों को इस ट्रेन से मुंगावली स्टेशन उतरना पड़ता है और यहां से रात में 200 से 250 रुपए में किराए पर ऑटो कर के कंजिया पहुंचना पड़ता है।

इससे सागर सांसद डॉ. लता वानखेड़े (MP Dr. Lata Wankhede) ने रेलवे से जोधपुर एक्सप्रेस ट्रेन के कंजिया स्टॉपेज करने की मांग की थी। इससे पश्चिम मध्य रेलवे ने कंजिया पर भोपाल जोधपुर और जोधपुर-भोपाल एक्सप्रेस के दो मिनट के प्रायोगिक स्टॉपेज की सहमति दे दी है। इससे तारीख निर्धारित कर ट्रेन का स्टॉपेज शुरू कर दिया जाएगा।

11 को सिर्फ दौराई तक जाएगी दयोदय

पश्चिम मध्य रेलवे के मुताबिक अजमेर मंडल के अजमेर-मदार जंक्शन के रेलखंड पर लेवल क्रॉसिंग पर एलएचएच कार्य के चलते ब्लॉक रहेगा। इससे जबलपुर-अजमेर दयोदय एक्सप्रेस (Dayodaya express) 11 दिसंबर को यह ट्रेन दौराई तक जाएगी। वहीं दौराई से 12 दिसंबर को अजमेर-जबलपुर दयोदय एक्सप्रेस निर्धारित समय पर दौराई से जबलपुर के लिए रवाना होगी। इससे यह ट्रेन इस दिन मदार-अजमेर जंक्शन के बीच बंद रहेगी।

Updated on:

10 Dec 2025 12:53 pm

Published on:

10 Dec 2025 12:52 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ashoknagar / जोधपुर एक्सप्रेस का MP में बढ़ा स्टॉपेज, सांसद की मांग हुई मंजूर

