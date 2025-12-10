जोधपुर एक्सप्रेस का MP में बढ़ा स्टॉपेज, सांसद की मांग हुई मंजूर

पश्चिम मध्य रेलवे के मुताबिक अजमेर मंडल के अजमेर-मदार जंक्शन के रेलखंड पर लेवल क्रॉसिंग पर एलएचएच कार्य के चलते ब्लॉक रहेगा। इससे जबलपुर-अजमेर दयोदय एक्सप्रेस (Dayodaya express) 11 दिसंबर को यह ट्रेन दौराई तक जाएगी। वहीं दौराई से 12 दिसंबर को अजमेर-जबलपुर दयोदय एक्सप्रेस निर्धारित समय पर दौराई से जबलपुर के लिए रवाना होगी। इससे यह ट्रेन इस दिन मदार-अजमेर जंक्शन के बीच बंद रहेगी।