‘उई अम्मा’ गर्ल Rasha Thadani को भाया MP का ये शहर, कराया धमाकेदार फोटोशूट

rasha thadani in chanderi for Srinivas Mangapuram film shooting (फोटो- राशा थडानी पर्सनल इंस्टाग्राम)
Srinivas Mangapuram Chanderi shooting: 'उई अम्मा' गर्ल एक्ट्रेस राशा थडानी (Rasha Thadani) को चंदेरी की प्राकृतिक खूबसूरती भा गई। उन्होंने ऐतिहासिक, धार्मिक स्थानों पर फोटोशूट कराया। साथ ही चंदेरी की सुंदरता के साथ अपने फोटो को सोशल मीडिया पर फिल्मी दुनिया के कलाकारों व अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर किए है। आपको बता दें कि, राशा थडानी मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन की बेटी है। (mp news)
गुरुवार को राशा थडानी चंदेरी के दो प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मां जागेश्वरी मंदिर और परमेश्वर तालाब स्थित लक्ष्मण मंदिर पहुंचीं। वहां पर प्राकृतिक सुंदरता, प्राचीन स्थलों की सीड़ियों, झरने के पास और पुरानी दरख्तों के साथ एवं परमेश्वर तालाब व मंदिर के पास अपना फोटोशूट कराया है। इससे सोशल मीडिया पर चंदेरी के उनके यह फोटो वायरल हो रहे हैं।
चंदेरी में कई दिनों से तेलगु फिल्म श्रीनिवास मंगापुरम (Srinivas Mangapuram) की शूटिंग चल रही है। डायरेक्टर अजय भूपति के निर्देशन में बन रही फिल्म के अभिनेता जयाकृष्णा और अभिनेत्री राशा थडानी चंदेरी में आए हैं। इससे चंदेरी में जगह-जगह ऐतिहासिक व धार्मिक स्थलों के साथ गलियों में शूटिंग हो रही है। (mp news)
