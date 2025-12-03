पुलिसकर्मी की प्रताड़ना से तंग युवक ने लगाई फांसी! परिवार FIR की मांग पर अड़ा

Police Harassment: चंदेरी में युवक के फांसी लगाकर आत्महत्या करने के बाद परिजनों ने इस मामले में पुलिसकर्मी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग को लेकर सडक़ पर शव रखकर चक्काजाम किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाइश दी। मंगलवार को 35 साल के मनोज प्रजापति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद परिजनों ने शव रखकर दिल्ली दरवाजे के पास चक्काजाम करते हुए पुलिसकर्मी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। (MP News)