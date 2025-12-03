Patrika LogoSwitch to English

अशोकनगर

पुलिसकर्मी की प्रताड़ना से तंग युवक ने लगाई फांसी! परिवार FIR की मांग पर अड़ा

MP News: युवक ने पुलिसकर्मी की कथित प्रताड़ना और पैसों की मांग से परेशान होकर फांसी लगाई। गुस्साए परिजनों ने सड़क पर शव रखकर चक्काजाम कर कार्रवाई की मांग की।

less than 1 minute read
Google source verification

अशोकनगर

image

Akash Dewani

Dec 03, 2025

youth suicide police harassment chanderi protest mp news

youth died of suicide due to police harassment (फोटो- सोशल मीडिया)

Police Harassment: चंदेरी में युवक के फांसी लगाकर आत्महत्या करने के बाद परिजनों ने इस मामले में पुलिसकर्मी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग को लेकर सडक़ पर शव रखकर चक्काजाम किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाइश दी। मंगलवार को 35 साल के मनोज प्रजापति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद परिजनों ने शव रखकर दिल्ली दरवाजे के पास चक्काजाम करते हुए पुलिसकर्मी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। (MP News)

परिजन ने लगाए आरोप

परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मनोज को एक पुलिसकर्मी लगातार पैसों की मांग कर परेशान कर रहा था। परिजनों का आरोप है कि पुलिसकर्मी बार-बार फोन पर दबाव बना रहा था, जिससे तनाव में आकर मनोज ने यह कदम उठाया।

आर्थिक तंगी से जूझ रहा था परिवार

परिजनों ने बताया कि मनोज पहले कच्ची शराब का काम करता था, लेकिन कुछ समय से उसने यह काम छोड़कर मजदूरी शुरू कर दी थी। घर की आर्थिक हालत बेहद कमजोर थी और उसकी चारों बेटियां अभी छोटी हैं। परिजनों का आरोप है कि लगातार दबाव और पैसों की मांग ने मृतक को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, जिसके कारण उसने यह कदम उठाया।

पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग

घटना के विरोध में बड़ी संख्या में लोग दिल्ली दरवाजा पहुंचे और शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। आक्रोशित भीड़ आरोपी पुलिसकर्मी पर तत्काल कार्रवाई की मांग कर रही थी। चक्काजाम होने से काफी देर तक मुख्य मार्ग पर यातायात बाधित रहा। (MP News)

करेंगे जांच- एसडीओपी

जानकारी मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंच गये थे। इस दौरान परिजनों को समझाइश दी गई। परिजनों के आरोपों पर मामले की जाचं उपरांत नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।- शैलेंद्र शर्मा, एसडीओपी चंदेरी

03 Dec 2025 09:00 am

