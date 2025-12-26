सट्टा किंग आजाद के ‘साम्राज्य’ पर ‘संकट’, 7 दिन में होगा बड़ा एक्शन

प्रशासनिक गलियारों में चर्चा है कि आजाद के रसूख का प्रतीक माना जाने वाला 'आजाद पैलेस' भी अब निशाने पर है। जांच में सामने आया है कि इस भवन के निर्माण में नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। भवन के आगे और पीछे निर्धारित जगह नहीं छोड़ी गई। बिना किसी अनुमति के बेसमेंट का निर्माण किया गया। होटल में न तो पार्किंग मानक के अनुसार है और न ही फायर कंट्रोल की कोई व्यवस्था। कमर्शियल अनुमति के बिना ही होटल परिसर में दुकान संचालित की जा रही थी।