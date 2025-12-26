सट्टा किंग आजाद के ‘साम्राज्य’ पर ‘संकट’, 7 दिन में होगा बड़ा एक्शन

satta king azad khan and Luxury Azad Palace
mp news: मध्यप्रदेश के अशोकनगर में सट्टा कारोबारी आजाद खान की मुश्किलें अब कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जिला प्रशासन की सख्ती के बाद अब प्रदेश सरकार ने भी आजाद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने कड़ा एक्शन लेते हुए आजाद खान द्वारा संचालित 'केजीएन साख सहकारी संस्था' के सभी ट्रांजेक्शन पर रोक लगा दी है। मंत्री ने साफ कर दिया है कि किसी भी हाल में अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने शुक्रवार को विभाग के आला अधिकारियों को इस मामले में जांच के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि आजाद खान की संस्था की पूरी कुंडली खंगाली जाए। मंत्री के निर्देश के बाद विभाग ने जांच टीम गठित कर दी है, जिसे महज सात दिन के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपनी होगी। इस कार्रवाई से सट्टा कारोबारी के आर्थिक नेटवर्क की कमर टूटनी तय मानी जा रही है।
प्रशासनिक गलियारों में चर्चा है कि आजाद के रसूख का प्रतीक माना जाने वाला 'आजाद पैलेस' भी अब निशाने पर है। जांच में सामने आया है कि इस भवन के निर्माण में नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। भवन के आगे और पीछे निर्धारित जगह नहीं छोड़ी गई। बिना किसी अनुमति के बेसमेंट का निर्माण किया गया। होटल में न तो पार्किंग मानक के अनुसार है और न ही फायर कंट्रोल की कोई व्यवस्था। कमर्शियल अनुमति के बिना ही होटल परिसर में दुकान संचालित की जा रही थी।
सहकारिता उप पंजीयक मुकेश कुमार जैन ने जांच के लिए सहकारी निरीक्षक विनोद कुमार और उप अंकेक्षक अभिषेक जैन की टीम तैनात कर दी है। यह टीम केजीएन संस्था के उन रजिस्टरों और लेखा पुस्तिकाओं की बारीकी से जांच करेगी, जिन्हें हाल ही में कोतवाली पुलिस ने छापे के दौरान जब्त किया था। माना जा रहा है कि इन रजिस्टरों में शहर के कई सफेदपोशों और सट्टे के बड़े लेन-देन का कच्चा चिट्ठा छिपा हो सकता है।
बड़ी खबरेंView All
अशोकनगर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग