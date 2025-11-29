Patrika LogoSwitch to English

अशोकनगर

केंदीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफिले की गाड़ियां टकराईं, SDOP और तहसीलदार घायल

Jyotiraditya Scindia Convoy : रास्ते पर स्वागत के लिए काफिला रुका तो किसी फॉर्च्यूनर कार से एसडीओपी और उसके पीछे तहसीलदार का वाहन टकरा गया। इससे दोनों को चोट आई हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

अशोकनगर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Nov 29, 2025

Jyotiraditya Scindia Convoy

ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफिले की गाड़ियां टकराईं (Photo Source- Patrika Input)

Jyotiraditya Scindia Convoy :मध्य प्रदेश के अशोकनगर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफिले की कारें अचानक अनियंत्रित होकर टकरा गईं। इस घटना में अशोकनगर एसडीओपी विवेक शर्मा और अशोकनगर तहसीलदार भारतेंदु यादव घायल हुए हैं। जबकि, काफिले की गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुईं हैं।

ये सड़क दुर्घटना शुक्रवार रात शहर में गुना नाके के पास घटी है। केंदीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चंदेरी महोत्सव का शुभारंभ करने के बाद शहर से होकर जा रहे थे। जिनके साथ वाहनों का बड़ा काफिला था। इसी दौरान अचानक किसी कार के ब्रेक लगे तो एसडीओपी और उसके पीछे तहसीलदार की गाड़ी टकरा गई। इससे हड़कंप मच गया। इस घटना में एसडीओपी और तहसीलदार घायल हुए हैं, उन्हें मामूली चोटें आई हैं।

हादसे में काफिले के वाहन छतिग्रस्त

कोतवाली प्रभारी रवि प्रतापसिंह चौहान का कहना है कि, अचानक रास्ते पर स्वागत के लिए काफिला रुका तो किसी फॉर्च्यूनर कार से एसडीओपी और उसके पीछे तहसीलदार का वाहन टकरा गया। इससे दोनों को चोट आई हैं। हालांकि, कोतवाली प्रभारी का कहना है कि, हल्की चोट आई हैं। लेकिन फॉर्च्यूनर वाहन किसका था, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। कोई मुंगावली विधायक की बता रहा है तो कोई किसी अन्य अन्य की।

Published on:

29 Nov 2025 06:35 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ashoknagar / केंदीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफिले की गाड़ियां टकराईं, SDOP और तहसीलदार घायल

अशोकनगर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

