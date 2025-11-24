Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अशोकनगर

SIR: वोटर लिस्ट से कट सकते ’15 हजार’ से ज्यादा नाम, रिपोर्ट में खुलासा

SIR campaign: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के दौरान अब तक सामने आए आंकड़ों पर नजर डालें तो जिले में 6.45 लाख मतदाताओं में से 4326 मतदाता मृत हो चुके हैं।

2 min read
Google source verification

अशोकनगर

image

Astha Awasthi

Nov 24, 2025

प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Social Media)

प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Social Media)

SIR campaign: एमपी के अशोकनगर जिले में प्रशासन ने निर्धारित समयसीमा से पहले एसआइआर पूर्ण करने का लक्ष्य तय किया तो अधिकारियों के साथ अन्य कर्मचारी भी फील्ड में जुटे। इससे अब तक जिले में 78.24 प्रतिशत डिजिटाइजेशन हो चुका है। वहीं अब तक की रिपोर्ट अनुसार जिले में 15096 मतदाताओं के नाम सूची से कट सकते हैं।

कलेक्टर आदित्यसिंह के निर्देश पर जिले में एसआइआर महोत्सव मनाया गया, तो छुट्टी के बावजूद बीएलओ के अलावा अन्य शिक्षक, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहित अधिकारियों के साथ अन्य कर्मचारियों ने भी सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ड्यूटी की। इससे रविवार को भी कई स्कूल खुले रहे। नतीजा यह रहा कि रविवार शाम 6 बजे तक डिजिटाइजेशन का कार्य 78.24 प्रतिशत हो चुका है।

यानी जिले के 6 लाख 45 हजार 478 मतदाता हैं, जिनमें से 6 लाख 45 हजार 460 प्रपत्र वितरित हो चुके हैं और इनमें से 5 लाख 5 हजार 39 मतदाताओं के प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। एसआइआर कार्य पूर्ण करने अभी 11 दिन शेष बचे हैं और 21.76 प्रतिशत मतदाताओं के प्रपत्र डिजिटाइज होने शेष बचे हैं।

आंकड़े: 4326 मृत, 8160 स्थानांतरित

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के दौरान अब तक सामने आए आंकड़ों पर नजर डालें तो जिले में 6.45 लाख मतदाताओं में से 4326 मतदाता मृत हो चुके हैं। वहीं जिले में 8160 मतदाता ऐसे हैं, जो स्थाई रूप से स्थानांतरित होकर बाहर जा चुके हैं। वहीं 553 पूर्व से अन्य जगह इनरोल्ड हैं और मतदाता सूची में 2003 ऐसे नाम हैं जो मिल ही नहीं रहे हैं। इससे इन मतदाताओं को ढूंढने का काम चल रहा है। अब तक के इन आंकड़ों के अनुसार इस एसआइआर कार्य के दौरान जिले में करीब 15096 मतदाताओं के नाम सूची से कट सकते हैं।

यह भी खास

-प्रत्येक 10 बीएलओ पर बीएलओ सुपरवाइजर बनाए गए हैं, जो बीएलओ से फॉर्म एकत्रित करने का काम कर रहे हैं।

-कहीं नेटवर्क व सर्वर के चलते बीएलओ डिजिटाइज नहीं कर पा रहे तो सुपरवाइजर उनसे भरे फॉर्म लेकर डिजिटाइजेशन सेंटर ला रहे हैं।

-बाद में उन भरे हुए फॉर्मों की मेपिंग व डिजिटाइज करने का काम डिजिटाइजेशन सेंटरों पर कराया जा रहा है, ताकि समय पर काम हो सके।

-कई बीएलओ ने 80 प्रतिशत तक कार्य पूर्ण कर लिया है, लेकिन जिनका काम कम है, प्रशासन को फोकस अब उन पर बढ़ रहा है।

-जहां पर काम धीमा चल रहा है, उन जगहों पर अन्य पंचायत सचिवों, रोजगार सहायकों व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई है।

जिले में एसआइआर की अब तक की स्थिति

ये भी पढ़ें

Metro Project: टिकट सिस्टम में खामी, ‘ok’ रिपोर्ट मिलेगी तो चलेगी मेट्रो
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 Nov 2025 05:53 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ashoknagar / SIR: वोटर लिस्ट से कट सकते ’15 हजार’ से ज्यादा नाम, रिपोर्ट में खुलासा

बड़ी खबरें

View All

अशोकनगर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

संकरी रोड से हटाए जाएंगे डिवाइडर, फिर होगा सड़क का चौड़ीकरण

Kolua road widening divider removal ashoknagar mp news
अशोकनगर

पोस्टमार्टम करते जागा वैराग्य, सरकारी नौकरी छोड़ी, MBBS डॉक्टर अब लेंगे दीक्षा

MP News
अशोकनगर

‘ये मंदिर जैसा है, आप यहां शराब पी रहे…’, अस्पताल में शराबियों से भिड़ी नर्स

(सोर्स: सोशल मीडिया)
अशोकनगर

एक्शन में आए कलेक्टर साहब! कई कर्मचारियों और अधिकारियों को निलंबित किया, वेतनवृद्धि भी रोकी

अशोकनगर

विहिप और भाजपा नेता के बीच तकरार, BJP प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचा मामला….

vhp leader illegal land grab allegation bjp former district president ashoknagar mp news
अशोकनगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.