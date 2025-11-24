SIR: वोटर लिस्ट से कट सकते ’15 हजार’ से ज्यादा नाम, रिपोर्ट में खुलासा

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के दौरान अब तक सामने आए आंकड़ों पर नजर डालें तो जिले में 6.45 लाख मतदाताओं में से 4326 मतदाता मृत हो चुके हैं। वहीं जिले में 8160 मतदाता ऐसे हैं, जो स्थाई रूप से स्थानांतरित होकर बाहर जा चुके हैं। वहीं 553 पूर्व से अन्य जगह इनरोल्ड हैं और मतदाता सूची में 2003 ऐसे नाम हैं जो मिल ही नहीं रहे हैं। इससे इन मतदाताओं को ढूंढने का काम चल रहा है। अब तक के इन आंकड़ों के अनुसार इस एसआइआर कार्य के दौरान जिले में करीब 15096 मतदाताओं के नाम सूची से कट सकते हैं।