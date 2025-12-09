9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

अशोकनगर

बाबरी मस्जिद विवाद: एमपी में भाजपा नेता ने सार्वजनिक शौचालय का नाम रखा ‘बाबर’

Babri Masjid Controversy: पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ 'बाबर' के नाम पर विवाद अब अशोकनगर जिले तक पहुंच गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

अशोकनगर

image

Avantika Pandey

Dec 09, 2025

BJP leader names public toilet Babar in MP Aahoknagar

BJP leader names public toilet Babar in MP Aahoknagar सार्वजनिक शौचालय का नाम रखा 'बाबर'(फोटो सोर्स: पत्रिका)

Babri Masjid Controversy: पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ 'बाबर' के नाम पर विवाद अब अशोकनगर जिले तक पहुंच गया है। यहां भाजपा के एक मंडल अध्यक्ष ने शहर के बायपास रोड किनारे स्थित सार्वजनिक शौचालय का नाम 'बाबर शौचालय' रख दिया। उस पर नाम की पट्टी भी चस्पा कर दी है।

इसलिए नाम रखा 'बाबर शौचालय'

मामला शहर के तुलसी सरोवर के पास बने नगर पालिका के शौचालय का है। भाजपा मंडल अध्यक्ष और किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष बबलू यादव ने यह कदम उठाया है। उन्होंने साफ कहा कि भारत वीर महाराणा प्रताप और शिवाजी जैसे महापुरुषों की भूमि है। बाबर एक आक्रांता था, जिसने हिंदू मंदिरों को तोड़ा और हमारे देश को लूटा। ऐसे आक्रांता को महान बताकर उसका महिमामंडन किया जा रहा है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। अध्यक्ष यादव ने तर्क दिया कि बाबर के नाम पर मस्जिदें नहीं, बल्कि यही शौचालय का नाम होना चाहिए। इसलिए हमने इसका नाम 'बाबर शौचालय' रखा है।

विरोध की जड़ यह है

बता दें कि छह दिसंबर को बाबरी मस्जिद की बरसी थी। इस दिन मुर्शिदाबाद में टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने एक बाबरी मस्जिद(Babri Masjid Controversy) की नींव रखी। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें इसे लेकर बाहर का रास्ता दिखा दिया था। इसके बावजूद हुमायूं कबीर ने बेलडंगा में मस्जिद की नींव रखी। इसे लेकर देश भर में हिंदू संगठन के लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध की यही आंच अशोकनगर जिले तक पहुंच गई है।

Published on:

09 Dec 2025 10:16 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ashoknagar / बाबरी मस्जिद विवाद: एमपी में भाजपा नेता ने सार्वजनिक शौचालय का नाम रखा 'बाबर'

