बाबरी मस्जिद विवाद: एमपी में भाजपा नेता ने सार्वजनिक शौचालय का नाम रखा ‘बाबर’

मामला शहर के तुलसी सरोवर के पास बने नगर पालिका के शौचालय का है। भाजपा मंडल अध्यक्ष और किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष बबलू यादव ने यह कदम उठाया है। उन्होंने साफ कहा कि भारत वीर महाराणा प्रताप और शिवाजी जैसे महापुरुषों की भूमि है। बाबर एक आक्रांता था, जिसने हिंदू मंदिरों को तोड़ा और हमारे देश को लूटा। ऐसे आक्रांता को महान बताकर उसका महिमामंडन किया जा रहा है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। अध्यक्ष यादव ने तर्क दिया कि बाबर के नाम पर मस्जिदें नहीं, बल्कि यही शौचालय का नाम होना चाहिए। इसलिए हमने इसका नाम 'बाबर शौचालय' रखा है।