अवैध कॉलोनियों को Notice, 38 कॉलोनाइजरों पर होगी सख्त कार्रवाई

शाढ़ौरा के नगरपरिषद क्षेत्र में कॉलोनाइजर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीएनसीपी) से अनुमति लिए बिना ही छोटे-छोटे प्लाट बनाकर और उनका विक्रय कर कॉलोनी विकसित करने में जुटे हुए हैं। इससे कलेक्टर न्यायालय ने ऐसे 15 कॉलोनाइजरों को कारण बताओ नोटिस जारी किए है और उनसे जवाब मांगा है। जिनमें शाढ़ौरा निवासी विश्ववीरसिंह, राजकुमार, जगन्नाथप्रसाद ओझा, हरिओम माली, हरवीरसिंह रघुवंशी, हरिसिंह रघुवंशी, महेंद्रसिंह रघुवंशी, अमित सोनी, शिवराम रघुवंशी, रविंद्रसिंह रघुवंशी, अशोकनगर निवासी सतेंद्र रघुवंशी, खजूरियाकला निवासी सुनीता रघुवंशी, गुना निवासी अखलेश जैन, फिरोज खान और सेमरी शाहबाद निवासी शिवप्रतापसिंह के नाम शामिल है।