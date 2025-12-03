3 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अशोकनगर

‘No work, no pay’ सिस्टम लागू, कर्मचारियों की ‘सैलरी’ के लिए आया फरमान…

MP News: नगरपालिका की लगातार कम हो रही आय और बढ़ते वित्तीय दबाव के बीच प्रशासन ने कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए नई नीति लागू की है।

2 min read
Google source verification

अशोकनगर

image

Astha Awasthi

Dec 03, 2025

(Photo Source- Patrika)

(Photo Source- Patrika)

MP News: आर्थिक तंगी से जूझ रही नगरपालिका ने कर्मचारियों के वेतन के लिए नया फरमान लागू कर दिया है। जिसके तहत नगरपालिका जलकर, संपत्तिकर सहित अन्य विभागों से जितनी आए होगी उसके आधार पर वेतन मिलेगा साथ ही नो वर्क नो पे के सिस्टम के आधार पर नपा कर्मचारियों को वेतन देगी।

नगरपालिका की लगातार कम हो रही आय और बढ़ते वित्तीय दबाव के बीच प्रशासन ने कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए नई नीति लागू की है। नगर पालिका को पूर्व में चुंगी क्षतिपूर्ति से प्रतिमाह 37 लाख रुपये प्राप्त होते थे, लेकिन बिजली बिलों का भुगतान न होने, ऋण अदायगी एवं पेंशन व्यय के कारण इस राशि में कटौती होने से अब मात्र 8 से 10 लाख रुपये प्रतिमाह ही प्राप्त हो रहे हैं।

वसूली नहीं होने से आ रही परेशानी

नगर पालिका की वार्षिक संपत्ति कर मांग करीब 1.40 करोड़ रुपये है, जिससे औसतन 7 से 8 लाख रुपये प्रतिमाह की ही वसूली हो पा रही है। इस प्रकार सभी स्रोतों को मिलाकर परिषद के पास अधिकतम 20 लाख रुपये मासिक की ही वित्तीय उपलब्धता बन रही है। इस सीमित आय में वेतन और पेंशन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए परिषद ने कर्मचारियों का वेतन उनके कार्य से जोडऩे का निर्णय लिया है।

नो वर्क नो पे नीति लागू

परिषद ने स्पष्ट किया है कि जो कर्मचारी निर्धारित कार्य नहीं करेंगे, उन्हें नो वर्क-नो पे की श्रेणी में रखा जाएगा। इस कार्रवाई की जिम्मेदारी विभाग के सहायक ग्रेड-2 बाबूलाल सेहरिया को सौंपी गई है।

घर-घर कचरा संग्रहण शुल्क से वेतन भुगतान

घर-घर कचरा संग्रहण कार्य में लगे कर्मचारियों का वेतन सेवा शुल्क की वसूली से किया जाएगा। वाहन जिस क्षेत्र से कचरा संग्रहण करता है, उसी क्षेत्र में ड्राइवर व हेल्पर को वसूली की जिम्मेदारी दी गई है।

संपत्ति कर वसूली से वेतन वितरण

राजस्व विभाग द्वारा की जाने वाली संपत्ति कर वसूली की राशि का आधा हिस्सा कार्यालय कर्मचारियों तथा आधा स्वच्छता कर्मियों के वेतन हेतु प्राथमिकता से उपयोग होगा। प्रत्येक एआरआई को प्रतिदिन 30 संपत्तियों का निरीक्षण कर वसूली सुनिश्चित करनी होगी।

इस कार्य की जिम्मेदारी सहायक राजस्व निरीक्षक आकाश मिश्रा को दी गई है।जल व्यवस्था में लगे कर्मचारियों का वेतन जलकर वसूली से प्राप्त राशि के आधार पर किया जाएगा। आधी राशि जल व्यवस्था तथा आधी जलप्रदाय कर्मचारियों को दी जाएगी। इस व्यवस्था की प्रभारी उपयंत्री मोहिनी साहू रहेंगी।

ये भी पढ़ें

48 घंटे का आंदोलन शुरु, भूखे रहकर ‘ट्रेन’ दौड़ा रहे हैं लोको पायलट
भोपाल
(Photo Source - Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 Dec 2025 05:21 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ashoknagar / ‘No work, no pay’ सिस्टम लागू, कर्मचारियों की ‘सैलरी’ के लिए आया फरमान…

बड़ी खबरें

View All

अशोकनगर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पुलिसकर्मी की प्रताड़ना से तंग युवक ने लगाई फांसी! परिवार FIR की मांग पर अड़ा

youth suicide police harassment chanderi protest mp news
अशोकनगर

केंदीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफिले की गाड़ियां टकराईं, SDOP और तहसीलदार घायल

Jyotiraditya Scindia Convoy
अशोकनगर

SIR: वोटर लिस्ट से कट सकते ’15 हजार’ से ज्यादा नाम, रिपोर्ट में खुलासा

प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Social Media)
अशोकनगर

संकरी रोड से हटाए जाएंगे डिवाइडर, फिर होगा सड़क का चौड़ीकरण

Kolua road widening divider removal ashoknagar mp news
अशोकनगर

पोस्टमार्टम करते जागा वैराग्य, सरकारी नौकरी छोड़ी, MBBS डॉक्टर अब लेंगे दीक्षा

MP News
अशोकनगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.