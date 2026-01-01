एमपी में रेप के बाद 17 साल की नाबालिग की हत्या, नर्मदा नदी में फेंकी लाश

प्रतीकात्मक तस्वीर
MP News: मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम में एक दिलदहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक सनकी प्रेमी ने एक तरफा प्यार के चक्कर में 17 साल की नाबालिग की रेप के बाद हत्या कर दी। आरोपी ने अपना जुर्म छिपाने के लिए नाबालिग की लाश को नर्मदा नदी में फेंक दिया था। आरोपी तीन दिन तक पुलिस को गुमराह करता रहा। पुलिस ने नर्मदा नदी में सर्चिंग कर घटनास्थल से करीब 8 किमी दूर से नाबालिग का शव बरामद किया है।
पुलिस के मुताबिक कीरतपुर निवासी आकाश सोलंकी 17 वर्षीय नाबालिग से एक तरफ प्रेम करता था। दोनों के बीच बातचीत होती थी लेकिन नाबालिग ने अचानक ही कुछ दिन पहले आकाश से बातचीत करना बंद कर दी। ये बात आकाश को नागवार गुजरी उसने नाबालिग को आखिरी बार बात करने के लिए बुलाया और 29 दिसंबर की रात को नर्मदापुरम के खर्राघाट पर ले गया। यहां आरोपी ने पहले तो नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। नाबालिग को मारने के बाद आरोपी ने नाबालिग के शव को नर्मदा नदी में फेंक दिया था।
जब नाबालिग घर नहीं पहुंची तो परिजन को उसकी चिंता हुई और उन्होंने मोबाइल पर कॉल किया तो मोबाइल बंद मिला। परिजन ने नाबालिग की एक सहेली से संपर्क किया तो पता चला कि वो एक लड़के के साथ गई थी। लड़के का नाम आकाश सोलंकी है, इसके बाद परिजन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और जब पुलिस ने आकाश सोलंकी को पकड़कर पूछताछ की तो वो पुलिस को गुमराह करता रहा। पहले उसने कहा कि नर्मदा नदी के ब्रिज से कूदकर खुदकुशी कर ली है। इसके बाद पुलिस ने जब नर्मदा नदी में सर्चिंग की तो नर्मदा नदी में ग्राम रंढ़ाल के पास से शव बरामद हुआ। नाबालिग का शव मिलने के बाद आरोपी के जुर्म का पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने आरोपी आकाश सोलंकी को गिरफ्तार कर अदालत में प्रस्तुत किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।
