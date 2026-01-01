एमपी में रेप के बाद 17 साल की नाबालिग की हत्या, नर्मदा नदी में फेंकी लाश

जब नाबालिग घर नहीं पहुंची तो परिजन को उसकी चिंता हुई और उन्होंने मोबाइल पर कॉल किया तो मोबाइल बंद मिला। परिजन ने नाबालिग की एक सहेली से संपर्क किया तो पता चला कि वो एक लड़के के साथ गई थी। लड़के का नाम आकाश सोलंकी है, इसके बाद परिजन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और जब पुलिस ने आकाश सोलंकी को पकड़कर पूछताछ की तो वो पुलिस को गुमराह करता रहा। पहले उसने कहा कि नर्मदा नदी के ब्रिज से कूदकर खुदकुशी कर ली है। इसके बाद पुलिस ने जब नर्मदा नदी में सर्चिंग की तो नर्मदा नदी में ग्राम रंढ़ाल के पास से शव बरामद हुआ। नाबालिग का शव मिलने के बाद आरोपी के जुर्म का पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने आरोपी आकाश सोलंकी को गिरफ्तार कर अदालत में प्रस्तुत किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।