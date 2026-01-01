एमपी में जिला आयुष अधिकारी और बाबू रिश्वत लेते पकड़ाए, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

साल 2026 के पहले दिन छतरपुर में सागर लोकायुक्त की टीम ने कार्रवाई करते हुए जिला आयुष अधिकारी डॉ. निर्मला कुशवाहा और सहायक ग्रेड-2 बाबू आनंद साहू को 5 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। जिला आयुष अधिकारी और बाबू की रिश्वतखोर जोड़ी ने अपने ही दफ्तर में काम करने वाले चपरासी अभिनाश चंद्र मिश्रा के अवकाश स्वीकृत करने और वेतन जारी करने के एवज में ये रिश्वत मांगी थी। जिसकी शिकायत चपरासी ने सागर लोकायुक्त कार्यालय में की थी। जिसमें उसने बताया था कि वो 20 दिन के अवकाश पर था और जब उसने छुट्टी का आवेदन भरा तो जिला आयुष अधिकारी डॉ. निर्मला कुशवाहा ने उसकी छुट्टी मंजूर नहीं की और वेतन भी रोक दिया। बाद में अधिकारी डॉ. निर्मला कुशवाहा और बाबू आनंद साहू ने 5 हजार रुपये रिश्वत की मांग की।