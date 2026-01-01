एमपी में जिला आयुष अधिकारी और बाबू रिश्वत लेते पकड़ाए, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

lokayukta caught District Ayush Officer and Babu taking bribe 5000 Rs
mp news: मध्यप्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ रही है लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्यप्रदेश के छतरपर की है जहां साल के पहले ही दिन लोकायुक्त सागर की टीम ने जिला आयुष अधिकारी और बाबू की रिश्वतखोर जोड़ी को रिश्वत लेते पकड़ा है।
साल 2026 के पहले दिन छतरपुर में सागर लोकायुक्त की टीम ने कार्रवाई करते हुए जिला आयुष अधिकारी डॉ. निर्मला कुशवाहा और सहायक ग्रेड-2 बाबू आनंद साहू को 5 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। जिला आयुष अधिकारी और बाबू की रिश्वतखोर जोड़ी ने अपने ही दफ्तर में काम करने वाले चपरासी अभिनाश चंद्र मिश्रा के अवकाश स्वीकृत करने और वेतन जारी करने के एवज में ये रिश्वत मांगी थी। जिसकी शिकायत चपरासी ने सागर लोकायुक्त कार्यालय में की थी। जिसमें उसने बताया था कि वो 20 दिन के अवकाश पर था और जब उसने छुट्टी का आवेदन भरा तो जिला आयुष अधिकारी डॉ. निर्मला कुशवाहा ने उसकी छुट्टी मंजूर नहीं की और वेतन भी रोक दिया। बाद में अधिकारी डॉ. निर्मला कुशवाहा और बाबू आनंद साहू ने 5 हजार रुपये रिश्वत की मांग की।
सागर लोकायुक्त की टीम ने फरियादी अभिनाश चंद्र मिश्रा की शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर जाल बिछाकर आज (1 जनवरी 2026) को जिला आयुष अधिकारी कार्यालाय छतरपुर में रिश्वत लेते हुए जिला आयुष अधिकारी डॉ. निर्मला कुशवाहा और बाबू आनंद साहू को रिश्वत लेते पकड़ा। रिश्वत लेते पकड़ने जाने के बाद बाबू आनंद साहू ने आरोप लगाया है कि मैडम ने रिश्वत मांगी थी उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है तो वहीं जिला आयुष अधिकारी डॉ. निर्मला कुशवाहा ने भी रिश्वत लेने के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। लोकायुक्त सागर की टीम ने जिला आयुष अधिकारी और बाबू दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
