MP में यहां होगा 45500 करोड़ का निवेश, 18 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार

कार्यक्रम में जिला पंचायत की अध्यक्ष राधा बाई पटेल, सीईओ हिमांशु जैन, संयुक्त आयुक्त विकास जीसी दोहर, एमपीआईडीसी के मुख्य महाप्रबंधक जय श्रीवास्तव, राजीव शर्मा, प्रबंधक वैभव गुप्ता कनिष्ठ यंत्री शंभू सिंह, जीएम डीआईसी प्रकाश इंदौरे, मेघा सुमन, बैतूल की असिस्टेंट मैनेजर प्रियंका पाटिल, अखिलेश तायवाड़े, इटारसी औद्योगिक संघ के अध्यक्ष मोहन खंडेलवाल, किशनपुरा अध्यक्ष श्रीरामचंद्र नडलानी, बैतूल उद्योग संघ के अध्यक्ष आशीष पांडे को प्रशंसा पत्र दिए गए है। (MP News)