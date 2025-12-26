MP में यहां होगा 45500 करोड़ का निवेश, 18 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार

45500 Crore Investment in narmadapuram division (फोटो- कलेक्टर नर्मदापुरम फेसबुक)
Abhyudaya Madhya Pradesh Growth Summit: ग्वालियर में आयोजित अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah), मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने नर्मदापुरम संभाग के 30 नई औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन भी किया।
इससे क्षेत्र में लगभग 45 हजार 500 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। 18 हजार लोगों को रोजगार भी मिलेगा। समिट में प्रदेश भर में 2 लाख 15 हजार करोड़ रुपए से अधिक के औद्योगिक अन्य विभागों की परियोजनाओं का भूमि पूजन, लोकार्पण किया रगया। समिट का सीधा प्रसारण नर्मदापुरम जिले में भी किया गया। (MP News)
इटारसी में आयोजित कार्यक्रम में विधायक डॉक्टर सीतासरन शर्मा ने कहा कि उद्योगपतियों के निवेश से क्षेत्र में शीघ्र ही विकास का पंख लगेंगे। देश-विदेश से आने वाले उद्योगपतियों को जिले में सभी सुविधाएं एवं बेहतर वातावरण दिया जा रहा है। उद्योगपतियों से अधिक से अधिक निवेश करने का आह्वान किया। कलेक्टर सोनिया मीना ने कहा कि नर्मदापुरम जिले में आने वाले दिनों में नवकरणीय ऊर्जा और मैन्युफैचरिंग पर फोकस रहेगा।
मोहासा, माखननगर फेस वन, टू में भी कार्य हो रहा है। जिला प्रशासन उद्योगपतियों की हर संभव मदद कर रहा है। जिले में मुख्य रूप से ऊर्जा और नवकरणीय ऊर्जा, विभिन्न उपकरणों के निवेश होना है। औद्योगिक क्षेत्र में अभी तक 2 सालों में 24 नई औद्योगिक इकाइयां से 640 करोड का निवेश हुआ है। 700 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है।
कलेक्टर सोनिया मीना ने संभाग के 5 प्रमुख निवेशकों, उद्योगपतियों को सम्मानित किया। इसमें पिपरिया में फूड पार्क के मेसर्स दुदानी ग्रुप के मयंक दुदानी, मोहासा मैसर्स भगवती एग्रो कम प्राइवेट लिमिटेड के राहुल मित्तल, किरतपुर स्थित मैसेज एक्सप्रेस न्यूट्रीमेटस प्राइवेट लिमिटेड के ए बी पांडे, मेसर्स रिच फॉर्म प्यो एक्सपोर्टर्स के नितिन कन्या लाल सावलानी, पिपरिया मेसर्स जय मारुस्ति फूड्स के अमनदीप सिंह शामिल है।
कार्यक्रम में जिला पंचायत की अध्यक्ष राधा बाई पटेल, सीईओ हिमांशु जैन, संयुक्त आयुक्त विकास जीसी दोहर, एमपीआईडीसी के मुख्य महाप्रबंधक जय श्रीवास्तव, राजीव शर्मा, प्रबंधक वैभव गुप्ता कनिष्ठ यंत्री शंभू सिंह, जीएम डीआईसी प्रकाश इंदौरे, मेघा सुमन, बैतूल की असिस्टेंट मैनेजर प्रियंका पाटिल, अखिलेश तायवाड़े, इटारसी औद्योगिक संघ के अध्यक्ष मोहन खंडेलवाल, किशनपुरा अध्यक्ष श्रीरामचंद्र नडलानी, बैतूल उद्योग संघ के अध्यक्ष आशीष पांडे को प्रशंसा पत्र दिए गए है। (MP News)
