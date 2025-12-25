एमपी के सबसे बड़े महानगर की सडक़ें होंगी चौड़ी, यहां लिस्ट में देखें अपना एरिया

नाकाचंद्रवदनी से विक्की फैक्ट्री झांसी रोड पर निर्माण कार्य शुरू
बीते दो-तीन साल से जर्जर पड़ी नाकाचंद्रवदनी से विक्की फैक्ट्री झांसी रोड पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है। हालांकि इसमें कॉम्पेक्शन को लेकर अभी भी विवाद बना हुआ है। पीडब्ल्यूडी द्वारा विक्की फैक्ट्री झांसी रोड़ से नाकाचंद्रवदनी तक सडक़ व नाली का निर्माण कराया जाएगा। जबकि पीएचई विभाग द्वारा झांसी रोड थाने के सामने से पानी की लाइन को शिफ्ट किया जाएगा। इसके साथ ही यहां पर अतिक्रमण में बाधा बने 50 से ज्यादा अतिक्रमण को जल्द ही हटाया जाएगा। जिससे सडक़ को चौड़ा और सुगम बनाया जा सकेगा।
जलभराव की समस्या से मिलेगी राहत
लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अफसरों ने बताया कि इस पूरे हिस्से में नई सडक़ और नाली का निर्माण किया जाएगा, जिससे जलभराव की समस्या से भी राहत मिलेगी। खासतौर पर बारिश के मौसम में झांसी रोड पर होने वाली परेशानी को देखते हुए नाली निर्माण को प्राथमिकता दी गई है। वहीं पीएचई विभाग द्वारा झांसी रोड थाने के सामने से गुजर रही पेयजल लाइन को शिफ्ट करेगा। लाइन शिफ्ट होने के बाद सडक़ निर्माण में कोई तकनीकी बाधा नहीं आएगी और भविष्य में बार-बार खुदाई की स्थिति से भी बचा जा सकेगा।
नए साल में होगी तुड़ाई, 50 से ज्यादा संपत्ति चिह्नित
प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई संभावित जनवरी से शुरू हो जाएगी। 2018-19 में सडक़ चौड़ीकरण के लिए यहां 100 से अधिक संपत्तियों पर सर्वे करने के बाद तोडऩे के लिए निशान लगाए गए थे, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन अब नगर निगम द्वारा कराए गए सर्वे में 50 से ज्यादा संपत्ति को तुड़ाई के लिए चिह्नित किया गया है, ऐसे में अब जल्द ही यहां पर तुड़ाई की जाएगी।
कॉम्पेक्शन न होने से बार-बार धंसकती रही सडक़
नाकाचंद्रवदनी चौराह से झांसी रोड पर सीवर लाइन डालने का कार्य जैन एंड राय कंस्ट्रक्शन को दिया गया था,लेकिन पीएचई अफसरों से सांठगांठ के चलते कंपनी ने कंस्ट्रक्शन का कार्य सही नहीं किया और झांसी रोड पुलिस थाने तक करीब 600 मीटर लंबी सीवर लाइन के डालने के बाद कॉम्पेक्शन न होने से यह सडक़ बार-बार धंसक रही थी। इसको लेकर पीडब्ल्यूडी ने अपात्ति दर्ज कराते हुए कार्य को सही ढग़ से पूरा करने अथवा निर्माण कार्य के पैसे देने ने लिए कहा। साथ ही इसका प्लान बदलते हुए दोनों ओर सडक़ की चौड़ाई,सर्विस रोड, फुटपाथ व ड्रेनेज सिस्टम का प्रावधान रखा गया। अब इस कार्य को पीएचई को पूरा करके पीडब्ल्यूडी को देना है।
अभी विक्की फैक्ट्री से झांसी रोड तक सडक़ निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया है। सडक़ बनाने के साथ दोनों ओर नालियां पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई जाएगी,जबकि लाइन शिफ्ट का कार्य पीएचई करेगा। झांसी रोड पुलिस थाने तक के कार्य को निगम द्वारा करके दिया जाएगा।
देवेंद्र सिंह भदौरिया, कार्यपालन यंत्री पीडब्ल्यूडी
बड़ी खबरेंView All
ग्वालियर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग