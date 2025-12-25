पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ा, कश्मीर की बर्फीली ठंडक ने दी दस्तक, अब तापमान में आएगी गिरावट

कोहरे के कारण शहर का अचानक मौसम बदल गया था। शहरवासियों को कोल्ड डे व सीवियर कोल्ड का सामना करना पड़ा था। कोहरा छट जाने के बाद अचानक मौसम बदल गया। सर्दी गायब हो गई। दिन व रात का तापमान सामान्य से ऊपर पहुंच गया था, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के गुजर जाने के बाद हवा का रुख बदला है। इससे कश्मीर की बर्फीली हवा चलने लगी है। इससे सर्दी बढ़ी है। देर शाम के बाद अलाव जल गए। अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस कम रहा।