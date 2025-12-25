25 दिसंबर 2025,

ग्वालियर

एमपी के बड़े शहर की 88,620 मीटर लंबी सडक़ों का नेटवर्क होगा मजबूत

ग्वालियर

monu sahu

Dec 25, 2025

88,620 मीटर लंबाई की इन 56 सडक़ों पर 131 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे।

नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंतर्गत शहर की सडक़ों को बेहतर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। निगम द्वारा ग्वालियर,दक्षिण, पूर्व और ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में आने वाली 56 प्रमुख मार्गों के निर्माण एवं डामरीकरण का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया है। 88,620 मीटर लंबाई की इन 56 सडक़ों पर 131 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। खास बात यह है इस प्रस्ताव में ग्रामीण,दक्षिण व पूर्व विस की 8 नई सडक़ों को भी शामिल किया गया है। शासन से राशि जारी होते ही टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी और जल्द ही कार्य शुरू किया जाएगा। इससे शहर की सडक़ों की हालत सुधरेगी और आमजन को आवागमन में सुविधा मिलेगी। इस मामले में निगमायुक्त संघ प्रिय का कहना है कि शासन को 56 सडक़ों का प्रस्ताव भेजकर 131 करोड़ की मांग की गई है। राशि आते ही कार्य शुरू कराए जाएंगे।

ग्वालियर विधानसभा
-हजीरा चौराहा से बिरला नगर पुल तक डामरीकरण 1250 मीटर लंबाई 129.58 लाख।
-शीलनगर कशिश वाटिका के सामने मुख्य मार्ग का डामरीकरण 500 मीटर लंबाई 100 लाख।

दक्षिण विधासभा
-माण्डरे की माता से कस्तुरबा चौराहा तक डामरीकरण
900 मीटर लंबाई, 185.79 लाख।
-कम्पू थाने से गुड़ा गुढी नाका से सब्जी मण्डी तक डामरीकरण 1100 मीटर लंबाई, 165.22 लाख।
-चावड़ी बाजार की दोनों सडक़े डामरीकरण 750 मीटर लंबाई की 162 लाख।
-बारह बीघा वाली रोड गुढ़ा पुलिया डामरीकरण 1750 मीटर लंबाई 134.15 लाख।
-हनुमान चौराहे से जीवाजी गंज से कटी घाटी तक डामरीकरण रोड 900 मीटर 128 लाख।
-वेलदारपुरा से समाधिया कालोनी होते हुए काला सैयद तक 1300 मीटर की 117 लाख।
-महाराजा बाड़ा सराफा से डीडवाना ओली होते गस्त का ताजिया डामरीकरण रोड 720 मीटर 109.37 लाख।

पूर्व विधानसभा
-सचिन तेन्दुलकर मार्ग 2430 मीटर की 906 लाख।
-सिंधिया स्टेच्यू से टाईगर चौक से होते हुए दाना बाबा चौराहा 1300 मीटर 369 लाख।
-मंडी गेट से आस्तिक देव होते हुए दाने बाबा तक 1800 मीटर की 240 लाख।
-एसपी कार्यालय से शिल्वर स्टेट तिराहा तक 1300 मीटर 210 लाख।
-लोधी मार्केट से सनराईज स्कूल तक डामरीकरण 1900 मीटर 210 लाख।
-सचिन तेंदुलकर मार्ग मेहरा से होते हुए सारिका नगर 2100 मीटर 200 लाख।
-कुन्जविहार फेस-1 से लिटिल फ्लावर स्कूल श्याम नगर आदर्शपुरम, टेन्ट हाउस से सतगुरू किराना तक 2800 मीटर 200 लाख।
-हुरावली हरावली चैराहे से सिरोल चैराहा 600 मीटर 192 लाख।
-बीएसएफ कालोनी की विभिन्न गलिया 2500 मीटर 180 लाख।
-श्रीकृष्ण कॉम्पलेक्स यूनिपेंच रोड से भगत सिंह नगर की गलियों के साथ डीएम पब्लिक स्कूल होते हुये ग्रीनवुड स्कूल तक 2400 मीटर 175 लाख रुपए।
-अटल नगर एवं अमलतास कालोनी की विभिन्न गलिया 2400 मीटर 175 लाख रुपए।
-रचना नगर के मुख्य मार्ग एवं साथ के मार्ग 2200 मीटर 160 लाख।
-जडेरूआ एक्टेन्सन सुखा की कोठी से पीपल चौराहा होते हुए हरदौल मंदिर 2100 मीटर 160 लाख।
-महावीर नगर मुख्य मार्ग 2200 मीटर 160 लाख।
-होटल सनबीम से मंशापूर्ण हनुमान मंदिर तक 900 मीटर 152 लाख।
-छप्पर वाला पुल पेन इन प्लाजा से ऊंट पुल तक 700 मीटर 151.20 लाख।
-दाने बाबा से मुक्तिधाम मार्ग,श्री राम वाटिका से मुक्तिधाम 1800 मीटर तक 130 लाख।
-आस्तिक देव नगर की मुख्य मार्ग 1800 मीटर तक 130 लाख।
-यूनिपंच रोड आदर्श पुरम से कुन्जविहार फेस-2 गंगाविहार तक 1800 मीटर तक 130 लाख।
-छह नंबर चौराहा से अग्रसेन चैराहा तक डामरीकरण सडक़ निर्माण कार्य 1500 मीटर तक 125 लाख।
-रिलायंस पेट्रोल पम्प से सरकार गार्डन होते हुए दंडौतिया मार्केट तक 1100 मीटर तक 120 लाख।
-भिण्ड रोड से आईएटीएस स्कूल तक 800 मीटर तक 110 लाख।
-बलवंत नगर की सडक़ 1100 मीटर तक 110 लाख।
-दाने बाबा से कुशवाह कॉलोनी 700 मीटर तक 100 लाख।
-दरगाह गांधी रोड से नेहरू कॉलोनी तक 600 मीटर तक 100 लाख।
-कुशवाह मार्केट से लखमीपुर कब्रिस्तान तक 800 मीटर तक 100 लाख।
-नाना नगर एक्सटेन्सन की मुख्य सडक़ 1400 मीटर तक 100 लाख।
-भिण्ड रोड से सेन्ट्रल अकादमी आदित्यपुरम 750 मीटर तक 100 लाख।

ग्रामीण विधानसभा
वार्ड 64 ट्रांसपोर्ट राजू कबाड़ी से टिकू राणा 1200 मीटर तक 1400 लाख।
वार्ड 64 बिजली घर रोड ट्रांस्पोर्ट नगर 1100 मीटर तक 1031 लाख।
-वाड 64 सुदर्शन पेट्रोल पंप से राजू कबाड़ी तक 720 मीटर तक 500 लाख।

  • वार्ड 66 पोदर स्कूल से बडोरी प्राथमिक तक सीसी रोड व नाला निर्माण 2100 मीटर तक 404 लाख।-वार्ड 66 ग्राम बरोआ गुरैया का पुरा से हाईवे तक सीसी रोड एवं नाला निर्माण कार्य 2100 मीटर तक 404 लाख।-वार्ड 62 गिरगांव मंदिर से शेखपुरा होते हुए मैथाना होते हुए हाईवे तक 3000 मीटर तक 356.68 लाख-वार्ड 62 जहागीर पुर मैन रोड से शमशान घाट होते हुए वैजनाथ के पुरा तक डामरीकरण रोड निर्माण कार्य 2500 मीटर तक 265.31 लाख-वार्ड 65 गोकुल गार्डन से जोन ऑफिस होते हुए शमशान घाट तक डामरीकरण वाईट टॉप सहित एवं सीसी नाली निर्माण कार्य 1700 मीटर तक 262 लाख-वार्ड 63 ग्राम रायरू से ग्राम गंगापुरा तक 2800 मीटर तक 260 लाख-वार्ड 66 एनएच 44 हाईवे से लखनौती कला शमशान घाट तक सीसी रोड एवं सीसी नाला 1800 मीटर तक 252 लाखवार्ड 62 ग्राम गिरगांव हेबरण बाबू जी के घर से रतीराम पेहलवान के घर तक डामरीकरण रोड निर्माण 2600 मीटर तक 229.65 लाख-वार्ड 61 सिरोल चौराहा से पेट्रोल पंप तिराह तक 1800 मीटर 223 लाख।-वार्ड 66 शीतला माता रोड से हीरा भूमिया मंदिर नौगांव सीसी रोड व नाला निर्माण कार्य 1500 मीटर 213.75 लाख।-वार्ड 66 शिवपुरी हाईवे से बेला गांव शासकीय प्राथमिक विद्यालय तक सीसी रोड एवं नाला निर्माण 1500 मीटर 213.75 लाख।-वार्ड 61 मुख्य मार्ग से जारगा ग्राम तक सीसी रोड 1900 मीटर 195 लाख।-क्षेत्रीय कार्यालय 24 से महेशपुरा एवं पटिया वाला मोहल्ला होते मिससिल की पुलिया तक सीसी रोड 1800 मीटर 168 लाख।-ग्राम रायरू से नहर तक सीसी रोड निर्माण कार्य 1350 मीटर 133.65 लाख।-वार्ड 64 शंकरपुर स्टेडियम से सामने से थर गांव होते हुए साडा रोड तक सीसी रोड एवं नाला निर्माण कार्य 3000 मीटर 126 लाख।-वार्ड 64 अटल गेट मुख्य मार्ग से अखलेश कुशवाह के घर तक डामरीकरण रोड निर्माण कार्य 1200 मीटर 115 लाख।

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / एमपी के बड़े शहर की 88,620 मीटर लंबी सडक़ों का नेटवर्क होगा मजबूत

