एमपी के बड़े शहर की 88,620 मीटर लंबी सडक़ों का नेटवर्क होगा मजबूत

पूर्व विधानसभा

-सचिन तेन्दुलकर मार्ग 2430 मीटर की 906 लाख।

-सिंधिया स्टेच्यू से टाईगर चौक से होते हुए दाना बाबा चौराहा 1300 मीटर 369 लाख।

-मंडी गेट से आस्तिक देव होते हुए दाने बाबा तक 1800 मीटर की 240 लाख।

-एसपी कार्यालय से शिल्वर स्टेट तिराहा तक 1300 मीटर 210 लाख।

-लोधी मार्केट से सनराईज स्कूल तक डामरीकरण 1900 मीटर 210 लाख।

-सचिन तेंदुलकर मार्ग मेहरा से होते हुए सारिका नगर 2100 मीटर 200 लाख।

-कुन्जविहार फेस-1 से लिटिल फ्लावर स्कूल श्याम नगर आदर्शपुरम, टेन्ट हाउस से सतगुरू किराना तक 2800 मीटर 200 लाख।

-हुरावली हरावली चैराहे से सिरोल चैराहा 600 मीटर 192 लाख।

-बीएसएफ कालोनी की विभिन्न गलिया 2500 मीटर 180 लाख।

-श्रीकृष्ण कॉम्पलेक्स यूनिपेंच रोड से भगत सिंह नगर की गलियों के साथ डीएम पब्लिक स्कूल होते हुये ग्रीनवुड स्कूल तक 2400 मीटर 175 लाख रुपए।

-अटल नगर एवं अमलतास कालोनी की विभिन्न गलिया 2400 मीटर 175 लाख रुपए।

-रचना नगर के मुख्य मार्ग एवं साथ के मार्ग 2200 मीटर 160 लाख।

-जडेरूआ एक्टेन्सन सुखा की कोठी से पीपल चौराहा होते हुए हरदौल मंदिर 2100 मीटर 160 लाख।

-महावीर नगर मुख्य मार्ग 2200 मीटर 160 लाख।

-होटल सनबीम से मंशापूर्ण हनुमान मंदिर तक 900 मीटर 152 लाख।

-छप्पर वाला पुल पेन इन प्लाजा से ऊंट पुल तक 700 मीटर 151.20 लाख।

-दाने बाबा से मुक्तिधाम मार्ग,श्री राम वाटिका से मुक्तिधाम 1800 मीटर तक 130 लाख।

-आस्तिक देव नगर की मुख्य मार्ग 1800 मीटर तक 130 लाख।

-यूनिपंच रोड आदर्श पुरम से कुन्जविहार फेस-2 गंगाविहार तक 1800 मीटर तक 130 लाख।

-छह नंबर चौराहा से अग्रसेन चैराहा तक डामरीकरण सडक़ निर्माण कार्य 1500 मीटर तक 125 लाख।

-रिलायंस पेट्रोल पम्प से सरकार गार्डन होते हुए दंडौतिया मार्केट तक 1100 मीटर तक 120 लाख।

-भिण्ड रोड से आईएटीएस स्कूल तक 800 मीटर तक 110 लाख।

-बलवंत नगर की सडक़ 1100 मीटर तक 110 लाख।

-दाने बाबा से कुशवाह कॉलोनी 700 मीटर तक 100 लाख।

-दरगाह गांधी रोड से नेहरू कॉलोनी तक 600 मीटर तक 100 लाख।

-कुशवाह मार्केट से लखमीपुर कब्रिस्तान तक 800 मीटर तक 100 लाख।

-नाना नगर एक्सटेन्सन की मुख्य सडक़ 1400 मीटर तक 100 लाख।

-भिण्ड रोड से सेन्ट्रल अकादमी आदित्यपुरम 750 मीटर तक 100 लाख।