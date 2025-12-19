19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

भोपाल

31 दिसंबर के बाद बंद हो जाएगा LPG गैस कनेक्शन ! तुरंत करें ये 1 काम

LPG Connection E-KYC: उपभोक्ता अपनी एलपीजी कंपनी का ऐप डाउनलोड कर घर बैठे यह कार्य कर सकते हैं।

भोपाल

image

Astha Awasthi

Dec 19, 2025

LPG Connection E-KYC

LPG Connection E-KYC (Photo Source - Patrika)

LPG Connection E-KYC: यदि आपने अपने एलपीजी कनेक्शन का ई-केवायसी नहीं करवाया तो 31 दिसंबर तक करवा लीजिए। इसके बाद कनेक्शन बंद (ब्लॉक) हो सकता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां इस मामले में लगातार उपभोक्ताओं को सूचना दे रही है। इसके बावजूद अकेले भोपाल जिले में ही 65 फीसदी कनेक्शन ही ई-केवायसी हो पाए है।

दरअसल फर्जी कनेक्शनों को रोकने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने एलपीजी कनेक्शन के लिए ई-केवायसी अनिवार्य किया है। यह कार्य पिछले करीब एक साल से चल रहा है लेकिन उपभोक्ता इस कार्य के प्रति ज्यादा उत्सुक नहीं दिखाई दे रहे। जानकारी के अनुसार जिले में विभिन्न कंपनियों के 8 लाख से अधिक एलपीजी कनेक्शन है।

कैसे करें ई-केवायसी

उपभोक्ता अपनी एलपीजी कंपनी का ऐप डाउनलोड कर घर बैठे यह कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा अपने ने नजदीकी डीलर के पास जाकर अपना आधार, एलपीजी कनेक्शन की किताब और मोबाइल नंबर लेकर जाना होगा। यह सेवा निःशुल्क है। मामले को लेकर एलपीजी वितरक आरके गुप्ता का कहना है कि ई-केवायसी को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उपभोक्ताओं को जानकारी दी जा रही है। 31 दिसंबर तक ई केवायसी नहीं हुआ तो कनेक्शन बंद हो सकता है।

​उज्ज्वला योजना लाभार्थियों के लिए जरूरी सूचना​

उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन लेने वाले लाभार्थियों के लिए यह प्रक्रिया खास तौर पर महत्वपूर्ण है। 8वीं और 9वीं रिफिल पर मिलने वाली 300 रुपये की लक्षित सब्सिडी पाने के लिए हर वित्तीय वर्ष में बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण या ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। अगर ई-केवाईसी पूरी नहीं होती है, तो 7वीं रिफिल के बाद सब्सिडी रोक दी जाएगी, हालांकि वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले ई-केवाईसी पूरा करने पर सब्सिडी फिर से मिल सकती है।

19 Dec 2025 11:45 am

