भोपाल

नाम कटना तय…Voter list से हटेंगे 34.38 लाख मतदाताओं के नाम !

MP News: एन्यूमरेशन फॉर्म भरने के दौरान लगभग नौ लाख मतदाता ऐसे भी चिह्नित किए गए, जिनके फॉर्म की मैपिंग नहीं हो पाई।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Dec 19, 2025

Voter list

Voter list (Photo Source - Patrika)

MP News: मप्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) कार्यक्रम के तहत एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया गुरुवार रात 12 बजे पूरी हो गई। अब यह लगभग तय है कि मतदाता सूची से प्रदेशभर में करीब 34.38 लाख नाम काटे जाएंगे। यह नाम उनके हैं जिनकी मृत्यु हो गई है या अपने मौजूदा पते से कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं। इसके अलावा जिनका नाम दो जगह है, उनका आंकड़ा भी उपरोक्तमतदाताओं में शामिल है।

नौ लाख की मैपिंग नहीं

एन्यूमरेशन फॉर्म भरने के दौरान लगभग नौ लाख मतदाता ऐसे भी चिह्नित किए गए, जिनके फॉर्म की मैपिंग नहीं हो पाई। ये ऐसे मतदाता हैं, जिन्होंने फॉर्म बीएलओ से लेकर हस्ताक्षर करके तो दिया, लेकिन 2003 की सूची से मिलान नहीं हो पाया। निर्वाचन सदन के अधिकारियों के मुताबिक ऐसे मतदाताओं को 11 मान्य दस्तावेजों में से एक दस्तावेज दिखाना होगा। मताधिकार सुरक्षित है।

30-35 हजार ने फॉर्म जमा नहीं किए

पहले चरण यानी एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर जमा करने के दौरान 5.74 करोड़ में 30-35 हजार ऐसे मतदाता भी हैं, जिन्होंने बीएलओ से फॉर्म तो लिया, लेकिन भरकर जमा नहीं किया। ऐसे लोगों को शिफ्ट या अन्य श्रेणी में रखा जाएगा।

तीन तारीखें अहम

मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन: 23 दिसंबर २०२5, मंगलवार
नोटिस और दावा-आपत्ति प्रक्रिया: 23 दिसंबर 2025 से 14 फरवरी 2026
मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन: 21 फरवरी 2026

ऐसे समझें

मृत मतदाता: 09 लाख
शिफ्ट/गैरहाजिर: 22.88 लाख
दो जगह नाम: 2.50 लाख
कुल: 34,38,000

प्रदेशभर में एन्यूमरेशन फॉर्म 18 दिसंबर को रात 12 बजे फ्रीज कर दिए गए हैं। 23 दिसंबर को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन होगा। उसके बाद नोटिस और दावा-आपत्तियों की प्रक्रिया एक माह तक चलेगी। रामप्रताप सिंह जादौन, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश

Published on:

19 Dec 2025 10:56 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / नाम कटना तय…Voter list से हटेंगे 34.38 लाख मतदाताओं के नाम !

