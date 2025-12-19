नाम कटना तय…Voter list से हटेंगे 34.38 लाख मतदाताओं के नाम !

MP News: मप्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) कार्यक्रम के तहत एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया गुरुवार रात 12 बजे पूरी हो गई। अब यह लगभग तय है कि मतदाता सूची से प्रदेशभर में करीब 34.38 लाख नाम काटे जाएंगे। यह नाम उनके हैं जिनकी मृत्यु हो गई है या अपने मौजूदा पते से कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं। इसके अलावा जिनका नाम दो जगह है, उनका आंकड़ा भी उपरोक्तमतदाताओं में शामिल है।