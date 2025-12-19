19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

मस्ती मूड में एमपी के अफसर, तीन दिनों तक फेमिली के साथ नाचेंगे-गाएंगे, करेंगे एंटरटेनमेंट

IAS Service Meet- भोपाल में तीन दिनों तक चलेगी आईएएस सर्विस मीट, सीएम ने शुभारंभ किया

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Dec 19, 2025

CM Mohan Yadav inaugurated the IAS Service Meet

सीएम मोहन यादव ने आईएएस सर्विस मीट का शुभारंभ किया

IAS - सरकार में जिम्मेदार पदों पर पदस्थ अफसरों को ऐसा मौका कम ही मिलता है। एमपी के आईएएस अफसर तीन दिनों तक कुछ सुकून के पल बिताएंगे। राजधानी भोपाल में आईएएस सर्विस मीट का आयोजन किया गया है जहां प्रदेशभर के अधिकारी आए हैं। आमतौर पर बेहद गंभीर नजर आनेवाले आईएएस यहां मस्ती मूड में दिखेंगे। वे फेमिली के साथ नाचेंगे—गाएंगे, पूरा एंटरटेनमेंट करेंगे। सीएम मोहन यादव ने शुक्रवार को आईएएस सर्विस मीट का शुभारंभ किया। वे निर्धारित समय से लेट आए और माफी मांगते हुए तुरंत लौट भी गए। इससे पहले सीएम डॉ. मोहन यादव ने अफसरों के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाई। उन्होंने प्रशासन में आईएएस अफसरों की अहम भूमिका को रेखांकित किया।

तीन दिवसीय आईएएस सर्विस मीट में असिस्टेंट कलेक्टर से लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव तक शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम में प्रदेशभर से अधिकारी आ रहे हैं। आईएएस सर्विस मीट में आईएएस के बच्चे, पत्नी व अन्य परिजनों के साथ पूर्व आईएएस भी शामिल हो रहे हैं।

खेल व सांस्कृतिक कार्यक्रम अरेरा क्लब में

कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक और मनोरंजक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जहां आईएएस अधिकारी अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे। खेल व सांस्कृतिक कार्यक्रम अरेरा क्लब में रखे गए हैं। सर्विस मीट के लिए रेड हाउस, ग्रीन हाउस, ब्लू हाउस और यलो हाउस के रूप में 4 हाउस बनाए गए हैं। कार्यक्रम के समापन पर बेस्ट प्रजेंटेशन, बेस्ट एंटरटेनमेंट वैल्यू, मोस्ट क्रियेटिव और बेस्ट कोआर्डिनेशन के लिए अवार्ड दिए जाएंगे। आईएएस आफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदेश के अपर मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव ने बताया कि सांस्कृतिक रात्रि सहित विभिन्न कार्यक्रमों के लिए अधिकारियों में अलग ही उत्साह दिख रहा है।

आईएएस में अपने आप को दांव पर लगाकर कार्य करने की क्षमता

आईएएस सर्विस मीट के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आईएएस में अपने आप को दांव पर लगाकर कार्य करने की क्षमता होती है। देश में लोकतंत्र की सफलता में उनका अहम योगदान है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के कारण ही देश आज दुनिया के सामने मजबूती से खड़ा दिखाई दे रहा है। जनता के हित में लिए गए निर्णयों का आईएएस अधिकारी ही चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी प्रभावी क्रियान्वयन करते हैं।

ये भी पढ़ें

B. Tech स्टूडेंट की दर्दनाक मौत, बंदर को बिस्किट खिलाते समय गहरी खाई में गिरकर हुआ ओझल
खरगोन
B.Tech student dies tragically after falling into a deep gorge in Khargone

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

19 Dec 2025 03:43 pm

Published on:

19 Dec 2025 03:39 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / मस्ती मूड में एमपी के अफसर, तीन दिनों तक फेमिली के साथ नाचेंगे-गाएंगे, करेंगे एंटरटेनमेंट

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

फिर विवादों में IAS संतोष वर्मा, बोले- 2016 जैसे ‘माई के लाल बनेंगे’; महिला IAS ने कहा- ‘जाति की पहचान जरूरी’

भोपाल

एमपी में एक और IAS का विवादित बयान, बोलीं- ‘जाति की पहचान जरूरी’

ias-meenakshi-singh
भोपाल

अब ऑनलाइन मिलेगा ‘मैरिज सर्टिफिकेट’, इन 4 स्टेप से करें Apply

Marriage certificate
भोपाल

31 दिसंबर के बाद बंद हो जाएगा LPG गैस कनेक्शन ! तुरंत करें ये 1 काम

LPG Connection E-KYC
भोपाल

नाम कटना तय…Voter list से हटेंगे 34.38 लाख मतदाताओं के नाम !

Voter list
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.