मस्ती मूड में एमपी के अफसर, तीन दिनों तक फेमिली के साथ नाचेंगे-गाएंगे, करेंगे एंटरटेनमेंट

IAS - सरकार में जिम्मेदार पदों पर पदस्थ अफसरों को ऐसा मौका कम ही मिलता है। एमपी के आईएएस अफसर तीन दिनों तक कुछ सुकून के पल बिताएंगे। राजधानी भोपाल में आईएएस सर्विस मीट का आयोजन किया गया है जहां प्रदेशभर के अधिकारी आए हैं। आमतौर पर बेहद गंभीर नजर आनेवाले आईएएस यहां मस्ती मूड में दिखेंगे। वे फेमिली के साथ नाचेंगे—गाएंगे, पूरा एंटरटेनमेंट करेंगे। सीएम मोहन यादव ने शुक्रवार को आईएएस सर्विस मीट का शुभारंभ किया। वे निर्धारित समय से लेट आए और माफी मांगते हुए तुरंत लौट भी गए। इससे पहले सीएम डॉ. मोहन यादव ने अफसरों के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाई। उन्होंने प्रशासन में आईएएस अफसरों की अहम भूमिका को रेखांकित किया।