मस्ती मूड में एमपी के अफसर, तीन दिनों तक फेमिली के साथ नाचेंगे-गाएंगे, करेंगे एंटरटेनमेंट

सीएम मोहन यादव ने आईएएस सर्विस मीट का शुभारंभ किया
IAS - सरकार में जिम्मेदार पदों पर पदस्थ अफसरों को ऐसा मौका कम ही मिलता है। एमपी के आईएएस अफसर तीन दिनों तक कुछ सुकून के पल बिताएंगे। राजधानी भोपाल में आईएएस सर्विस मीट का आयोजन किया गया है जहां प्रदेशभर के अधिकारी आए हैं। आमतौर पर बेहद गंभीर नजर आनेवाले आईएएस यहां मस्ती मूड में दिखेंगे। वे फेमिली के साथ नाचेंगे—गाएंगे, पूरा एंटरटेनमेंट करेंगे। सीएम मोहन यादव ने शुक्रवार को आईएएस सर्विस मीट का शुभारंभ किया। वे निर्धारित समय से लेट आए और माफी मांगते हुए तुरंत लौट भी गए। इससे पहले सीएम डॉ. मोहन यादव ने अफसरों के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाई। उन्होंने प्रशासन में आईएएस अफसरों की अहम भूमिका को रेखांकित किया।
तीन दिवसीय आईएएस सर्विस मीट में असिस्टेंट कलेक्टर से लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव तक शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम में प्रदेशभर से अधिकारी आ रहे हैं। आईएएस सर्विस मीट में आईएएस के बच्चे, पत्नी व अन्य परिजनों के साथ पूर्व आईएएस भी शामिल हो रहे हैं।
कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक और मनोरंजक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जहां आईएएस अधिकारी अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे। खेल व सांस्कृतिक कार्यक्रम अरेरा क्लब में रखे गए हैं। सर्विस मीट के लिए रेड हाउस, ग्रीन हाउस, ब्लू हाउस और यलो हाउस के रूप में 4 हाउस बनाए गए हैं। कार्यक्रम के समापन पर बेस्ट प्रजेंटेशन, बेस्ट एंटरटेनमेंट वैल्यू, मोस्ट क्रियेटिव और बेस्ट कोआर्डिनेशन के लिए अवार्ड दिए जाएंगे। आईएएस आफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदेश के अपर मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव ने बताया कि सांस्कृतिक रात्रि सहित विभिन्न कार्यक्रमों के लिए अधिकारियों में अलग ही उत्साह दिख रहा है।
आईएएस सर्विस मीट के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आईएएस में अपने आप को दांव पर लगाकर कार्य करने की क्षमता होती है। देश में लोकतंत्र की सफलता में उनका अहम योगदान है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के कारण ही देश आज दुनिया के सामने मजबूती से खड़ा दिखाई दे रहा है। जनता के हित में लिए गए निर्णयों का आईएएस अधिकारी ही चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी प्रभावी क्रियान्वयन करते हैं।
