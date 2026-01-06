बर्खास्तगी के बाद 13 साल से घर में थे पिता, वर्ल्ड चेंपियन क्रिकेटर बेटी ने फिर लगवा दी सरकारी नौकरी

Kranti gaud- भारतीय महिला क्रिकेट टीम पिछले साल वर्ल्ड चैंपियन बनी थी। इंडियन टीम ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराकर पूरे देश को जश्न में डुबो दिया था। इस जीत के बाद महिला क्रिकेटरों का मानो पूरा जीवन ही बदल गया। विश्व चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम में एमपी की क्रिकेटर क्रांति गौड़ भी शामिल थीं। सीएम मोहन यादव ने उन्हें इस उपलब्धि पर सम्मानित किया और पुरुस्कारस्वरूप 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी। कार्यक्रम में क्रिकेटर क्रांति गौड़ ने सीएम से पुलिस सेवा से बर्खास्त अपने पिता को दोबारा नौकरी देने का आग्रह किया था। सीएम मोहन यादव ने इसका वादा किया और अब इसे निभा भी दिया है।