स्वास्थ्य

Heart Health: हार्ट पेशेंट्स के लिए गुड न्यूज़! चीन में बनी बिना सर्जरी और साइड इफेक्ट के दिल को ठीक करने वाली दवाई

Heart Health: नई फेज-4 स्टडी में खुलासा हुआ है कि Shexiang Tongxin Dropping Pill से एंजाइना मरीजों में Coronary Slow Flow बेहतर हुआ। दवा सुरक्षित और असरदार पाई गई।

Jan 17, 2026

Heart Health

Heart Health (photo- gemini ai)

Heart Health: सीने में दर्द यानी एंजाइना से परेशान मरीजों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। एक नए फेज-4 क्लिनिकल ट्रायल में पाया गया है कि शेहशियांग टोंगशिन ड्रॉपिंग पिल (STDP) नाम की दवा से कोरोनरी स्लो फ्लो फिनॉमेनन (CSFP) की समस्या में साफ तौर पर सुधार हुआ है। यह स्टडी बताती है कि यह दवा न सिर्फ असरदार है, बल्कि रोजमर्रा के इलाज में सुरक्षित भी है।

CSFP क्या होता है?

कोरोनरी स्लो फ्लो फिनॉमेनन एक ऐसी स्थिति है, जिसमें दिल की धमनियों में कोई बड़ी रुकावट नहीं होती, फिर भी उनमें खून का बहाव सामान्य से धीमा रहता है। इसकी वजह से मरीजों को बार-बार सीने में दर्द होता है, जीवन की गुणवत्ता गिरती है और बार-बार डॉक्टर या अस्पताल जाना पड़ता है। इस समस्या के लिए अब तक इलाज के विकल्प बहुत सीमित रहे हैं, इसलिए किसी असरदार दवा की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी।

स्टडी में क्या किया गया?

यह मल्टीसेंटर, रैंडमाइज्ड और कंट्रोल्ड स्टडी 200 वयस्क मरीजों पर की गई, जिन्हें एंजाइना और CSFP दोनों की समस्या थी। मरीजों को दो ग्रुप में बांटा गया, एक ग्रुप को STDP दवा दी गई और दूसरे को प्लेसबो। इलाज जुलाई 2016 से अगस्त 2020 के बीच किया गया। शोधकर्ताओं ने यह देखा कि दवा से दिल की धमनियों में खून के बहाव पर क्या असर पड़ा।

नतीजे क्या रहे?

जिन मरीजों को STDP दी गई, उनमें दिल की दो अहम धमनियों, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में खून का बहाव पहले से बेहतर पाया गया। यानी खून तेजी से बहने लगा। वहीं, प्लेसबो लेने वाले मरीजों में ऐसा कोई खास सुधार नहीं दिखा। दोनों ग्रुप्स के बीच फर्क भी आंकड़ों में साफ तौर पर नजर आया। सबसे अहम बात यह रही कि इस दवा से कोई गंभीर साइड इफेक्ट सामने नहीं आया। मरीजों ने दवा को अच्छी तरह सहन किया, जिससे इसकी सुरक्षा को लेकर भरोसा बढ़ता है।

एंजाइना के लक्षणों में राहत

शोधकर्ताओं का कहना है कि CSFP में छोटी बल्ड सेल्स की खराबी, सूजन और एंडोथीलियल डिसफंक्शन की भूमिका होती है। STDP इन समस्याओं को सुधारकर एंजाइना के लक्षणों में राहत दे सकती है। हालांकि स्टडी की कुछ सीमाएं भी थीं, जैसे मरीजों की संख्या कम होना और सभी मरीजों का चीन से होना। भविष्य में बड़े और अलग-अलग देशों में होने वाले अध्ययनों से इसके फायदे और ज्यादा साफ हो सकेंगे।

Published on:

17 Jan 2026 12:07 pm

Heart Health: हार्ट पेशेंट्स के लिए गुड न्यूज़! चीन में बनी बिना सर्जरी और साइड इफेक्ट के दिल को ठीक करने वाली दवाई

स्वास्थ्य

