Heart Health: हार्ट पेशेंट्स के लिए गुड न्यूज़! चीन में बनी बिना सर्जरी और साइड इफेक्ट के दिल को ठीक करने वाली दवाई

जिन मरीजों को STDP दी गई, उनमें दिल की दो अहम धमनियों, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में खून का बहाव पहले से बेहतर पाया गया। यानी खून तेजी से बहने लगा। वहीं, प्लेसबो लेने वाले मरीजों में ऐसा कोई खास सुधार नहीं दिखा। दोनों ग्रुप्स के बीच फर्क भी आंकड़ों में साफ तौर पर नजर आया। सबसे अहम बात यह रही कि इस दवा से कोई गंभीर साइड इफेक्ट सामने नहीं आया। मरीजों ने दवा को अच्छी तरह सहन किया, जिससे इसकी सुरक्षा को लेकर भरोसा बढ़ता है।