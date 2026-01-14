सर्दियों में दिल को दुरुस्त रखने करना होगा ये छोटा सा काम…

डॉक्टर इसे हिडन डिहाइड्रेशन यानी छुपा हुआ निर्जलीकरण बता रहे हैं, जो धीरे-धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। विशेषज्ञों के अनुसार पानी की कमी से रक्त गाढ़ा हो जाता है। इससे थक्का बनने की आशंका बढ़ती है, जो हार्ट अटैक और स्ट्रोक का कारण बनता है। गाढ़ा खून पंप करने में हृदय को अधिक मेहनत करनी पड़ती है, जिससे रक्तचाप बढ़ता है और दिल पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है।