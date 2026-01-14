14 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

सर्दियों में दिल को दुरुस्त रखने करना होगा ये छोटा सा काम…

Heart Health Alert: सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में हार्ट से जुड़ी समस्याओं के रोजाना आ रहे 75 से 100 मरीज, हार्ट एक्सपर्ट्स ने बताया एक छोटा सा काम, सर्दियों में कैसे रखें दिल को दुरुस्थ, Healthy Heart Tips...

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Jan 14, 2026

Heart Health Alert Healthy Heart Tips

Heart Health Alert Healthy Heart Tips: (photo: Freepik)

Heart Health Alert: पानी का सेवन कम कर देते हैं, लेकिन ये हृदय और किडनी के लिए गंभीर खतरा है। ए्स , हमीदिया और जेपी अस्पताल की ओपीडी में रोजाना ऐसे 75 से 100 मरीज पहुंच रहे हैं, जिनमें पानी की कमी के कारण हृदय से जुड़ी समस्याएं सामने आ रही हैं।

ये है हिडन डिहाइड्रेशन

डॉक्टर इसे हिडन डिहाइड्रेशन यानी छुपा हुआ निर्जलीकरण बता रहे हैं, जो धीरे-धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। विशेषज्ञों के अनुसार पानी की कमी से रक्त गाढ़ा हो जाता है। इससे थक्का बनने की आशंका बढ़ती है, जो हार्ट अटैक और स्ट्रोक का कारण बनता है। गाढ़ा खून पंप करने में हृदय को अधिक मेहनत करनी पड़ती है, जिससे रक्तचाप बढ़ता है और दिल पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है।

हृदय रोगियों रहें ज्यादा सतर्क

भोपाल के हमीदिया अस्पताल के हृदय विभागाध्यक्ष डॉ. संजीव गुप्ता के अनुसार सर्दियों में कई हार्ट मरीज परेशान हो रहे हैं क्योंकि वे पर्याप्त पानी नहीं पी रहे। ठंड के मौसम में हृदय रोगियों और बुजुर्गों को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए।

यह भ्रम गलत

डॉक्टरों का कहना है कि यह भ्रम गलत है कि सिर्फ गरम पानी ही फायदेमंद होता है। असल जरूरत शरीर की मांग के अनुसार नियमित पानी पीने की है। पानी कम होने से किडनी पर भी असर पड़ता है और किडनी स्टोन व संक्रमण का खतरा बढ़ता है।

ये भी पढ़ें

MP के 1.25 लाख शिक्षकों का बढ़ गया वेतन, मोहन सरकार ने दी मंजूरी
भोपाल
Fourth Pay Scale MP Government Teachers Salary Hike

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

health

health news

Healthy Lifestyle

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

14 Jan 2026 09:28 am

Published on:

14 Jan 2026 09:26 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / सर्दियों में दिल को दुरुस्त रखने करना होगा ये छोटा सा काम…

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

खौफनाक, 12वीं पास ने किया 7 साल के मासूम का इलाज, मौत

MP News 12 years old Fake Doctor
भोपाल

गोकशी पर सख्त एक्शन, 32 करोड़ के स्लॉटर हाउस पर ताला, ठेका मालिक ब्लैक लिस्टेड

Slaughter house closed in bhopal
भोपाल

भोपाल-इंदौर हाईवे पर भीषण हादसा, 3-4 कारों की आपस में जोरदार भिड़ंत, आधा दर्जन हुए घायल

Horrific Accident
भोपाल

एमपी में कड़ाके की ठंड के बीच एक्टिव हो रहा नया सिस्टम, कई जिलों में होगी बारिश

MP Weather Update
भोपाल

इस जिले में दो और यहां बनेगा एक बांध, एमपी में किसानों के लिए 900 करोड़ खर्च करेगी सरकार

MP News three new Dam will be built in two districts for MP Farmers
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.